Эрдоган набрал 49,35% голосов на выборах после обработки всех бюллетеней

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал свыше 49,35% голосов избирателей на выборах президента страны. Такой результат был получен после обработки 100% бюллетеней. Об этом сообщает канал ТРТ.

Ранее Эрдоган обратился к нации с балкона штаб-квартиры правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в Анкаре. Президент тогда не знал итоги окончательных результатов, однако надеялся, что выйдет на лидирующее место. Его главным оппонентом является Кемаль Кылычдароглу, он получил 45% голосов.

Для победы в президентской гонке одному из кандидатов необходимо набрать выше 50% голосов. В противном случае проходит второй тур. В Турции уже названа предварительная дата — 28 мая.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как прошел первый тур выборов президента Турции.