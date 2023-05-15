Эрдоган выразил надежду на победу в первом туре президентских выборов в Турции

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 1 799

Подсчет голосов еще продолжается.

Эрдоган выразил надежду на победу в первом туре президентских выборов в Турции

Фото: www.globallookpress.com / Recep Tayyip ErdoAn

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Выборы президента Турции 2023

Реджеп Тайип Эрдоган выступил с обращением к нации с балкона штаб-квартиры правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в Анкаре. Действующий глава Турции заявил, что, по предварительным данным, он лидирует на всеобщих выборах.

«Хотя окончательных данных пока нет, могу сказать, что мы с явным отрывом лидируем», — заявил он.

Турецкий лидер отметил, что подсчеты голосов еще продолжаются и выразил надежду на то, что все-таки сможет одержать победу в первом туре.

После обработки чуть свыше 95% бюллетеней из урн ни один из кандидатов на пост главы государства не набрал 50% голосов. Именно этот барьер необходимо перешагнуть претендентам для победы. В противном случае предстоит второй тур выборов, который запланирован на 28 мая.

Однако согласно последним данным, Эрдоган действительно лидирует среди остальных претендентов на президентское кресло. Главным его соперником является лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

Ранее, писал 5-tv.ru, Эрдоган ответил на заявления о якобы вмешательстве РФ в выборы.

Тема:
Выборы президента Турции 2023
15 мая
Реджеп Эрдоган в ближайшее время обратится к избирателям
15 мая
Эрдоган сохраняет лидерство в президентских выборах по подсчетам 95% голосов
14 мая
Выборы в Турции: каковы шансы на победу у кандидатов в президенты
12 мая
Эрдоган призвал оппонента «постыдиться» из-за слов о вмешательстве РФ в выборы
12 мая
«Должно быть стыдно»: Эрдоган ответил на заявления о якобы вмешательстве РФ в выборы
12 мая
«Лжецы»: Песков прокомментировал обвинения РФ в заговорах на выборах в Турции
11 мая
Эрдоган отреагировал на решение Индже выбыть из президентской гонки: «Я опечален»
11 мая
Кандидат в президенты Турции Индже объявил о снятии своей кандидатуры
4 мая
Президент Турции Эрдоган обвинил своего оппонента в нетрадиционной сексуальной ориентации
+11° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
77.20
1.32 84.25
1.36
Плох тот план, который нельзя изменить. Китайский совет дня на понедельни...

Последние новости

4:03
Глава немецкой фракции «Левых» попал в скандал из-за флага Украины
3:47
В Госдуме назвали Зеленского «символом объединения Европы вокруг русофобии»
3:28
Украинские боевики выпустили 26 снарядов по Донецку за два часа
3:15
Плох тот план, который нельзя изменить. Китайский совет дня на понедельник, 15 мая
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака
2:51
Эрдоган выразил надежду на победу в первом туре президентских выборов в Турции

Сейчас читают

Эрдоган выразил надежду на победу в первом туре президентских выборов в Турции
Зеленский обвинил русских в падении полученной им премии Карла Великого на пол
«Пришла ужасающая мысль»: Охлобыстин объяснил, почему Пугачева сбежала из России
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп