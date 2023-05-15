Эрдоган выразил надежду на победу в первом туре президентских выборов в Турции
Подсчет голосов еще продолжается.
Фото: www.globallookpress.com / Recep Tayyip ErdoAn
Реджеп Тайип Эрдоган выступил с обращением к нации с балкона штаб-квартиры правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в Анкаре. Действующий глава Турции заявил, что, по предварительным данным, он лидирует на всеобщих выборах.
«Хотя окончательных данных пока нет, могу сказать, что мы с явным отрывом лидируем», — заявил он.
Турецкий лидер отметил, что подсчеты голосов еще продолжаются и выразил надежду на то, что все-таки сможет одержать победу в первом туре.
После обработки чуть свыше 95% бюллетеней из урн ни один из кандидатов на пост главы государства не набрал 50% голосов. Именно этот барьер необходимо перешагнуть претендентам для победы. В противном случае предстоит второй тур выборов, который запланирован на 28 мая.
Однако согласно последним данным, Эрдоган действительно лидирует среди остальных претендентов на президентское кресло. Главным его соперником является лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу.
Ранее, писал 5-tv.ru, Эрдоган ответил на заявления о якобы вмешательстве РФ в выборы.
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