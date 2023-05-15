«Пытаются прощупать»: боевики ВСУ активизировались по всей линии фронта
Пушилин заявил об активизации боевиков ВСУ по всей линии фронта
Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld
Но ситуация находится под полным контролем российских военнослужащих.
Украинские боевики активизировались по всей линии боевого соприкосновения. При этом, как сообщил в эфире одного из федеральных каналов врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, это не то контрнаступление, о котором не раз заявлял киевский режим.
«Мы видим, что противник пытается прощупать наши позиции, пытается вести разведку боем на каких-то участках», — рассказал он, уточнив, что ситуация полностью контролируется российскими войсками.
Между тем Пушилин сообщил, что российские бойцы заняли ключевые высотки в Артемовске.
Россия начала спецоперацию по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. О ее начале объявил Владимир Путин в своем обращении к гражданам. Решение было принято после того, как главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились к Москве за помощью после очередного обострения конфликта с киевским режимом и усиления обстрелов со стороны ВСУ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) после уничтожения российской авиацией их нескольких подразделений в Снигиревке боятся располагаться в этой местности и оставаться там надолго.
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