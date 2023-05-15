Боевики ВСУ стали бояться размещаться в Снигиревке после удара российской авиации
Глава Снигиревского района Барбашов: ВСУ боятся размещаться в Снигиревке после удара авиации РФ
Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Office
Населенный пункт сейчас используется националистами в качестве логистического пункта.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) после уничтожения российской авиацией их нескольких подразделений в Снигиревке боятся располагаться в этой местности и оставаться там надолго. Об этом рассказал глава администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.
«Еще по пути перемещения в направлении Кривого Рога российская авиация нанесла по ним эффективный удар, и в течении некоторого времени значительных сил ВСУ в Снигеревке не располагалась», — отметил Барбашов в беседе с РИА Новости.
Вскоре после произошедшего националисты попытались вернуться, но, поняв всю опасность и неизбежность провала, быстро покинули местность.
Барбашов также отметил, что сейчас боевики ВСУ используют Снигиревку как логистический пункт для перемещения в сторону Берислава, Херсона и Кривого Рога.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, при каком условии Запад может сократить поддержку Киева.
- 15 мая
- Залпы «Градов» накрывают позиции боевиков ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день
- 15 мая
- Франция вооружит несколько батальонов ВСУ десятками колесных танков AMX‑10RC
- 15 мая
- Украинские боевики выпустили 26 снарядов по Донецку за два часа
- 14 мая
- Зеленский допустил сокращение помощи Украине при провальном контрнаступлении
- 14 мая
- «Снятся нам в кошмарах»: боевики ВСУ в Артемовске жалуются на российские танки
- 14 мая
- «Пришла ужасающая мысль»: Охлобыстин объяснил, почему Пугачева сбежала из России
- 14 мая
- Западные подачки еще не доехали: танкисты и артиллерия уничтожают неприятеля в ДНР
- 14 мая
- Прошлое против настоящего: что потомки белой эмиграции думают о спецоперации
- 14 мая
- Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против достижения мира на Украине
- 14 мая
- Два российских офицера погибли под Артемовском при отражении атак ВСУ
Читайте также
58%
1.32 84.25
1.36
Нашли ошибку?