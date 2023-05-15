Боевики ВСУ стали бояться размещаться в Снигиревке после удара российской авиации

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 21

Глава Снигиревского района Барбашов: ВСУ боятся размещаться в Снигиревке после удара авиации РФ

Боевики ВСУ стали бояться размещаться в Снигиревке после удара российской авиации

Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Office

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Населенный пункт сейчас используется националистами в качестве логистического пункта.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) после уничтожения российской авиацией их нескольких подразделений в Снигиревке боятся располагаться в этой местности и оставаться там надолго. Об этом рассказал глава администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.

«Еще по пути перемещения в направлении Кривого Рога российская авиация нанесла по ним эффективный удар, и в течении некоторого времени значительных сил ВСУ в Снигеревке не располагалась», — отметил Барбашов в беседе с РИА Новости.

Вскоре после произошедшего националисты попытались вернуться, но, поняв всю опасность и неизбежность провала, быстро покинули местность.

Барбашов также отметил, что сейчас боевики ВСУ используют Снигиревку как логистический пункт для перемещения в сторону Берислава, Херсона и Кривого Рога.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, при каком условии Запад может сократить поддержку Киева.

Тема:
Спецоперация
15 мая
Залпы «Градов» накрывают позиции боевиков ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день
15 мая
Франция вооружит несколько батальонов ВСУ десятками колесных танков AMX‑10RC
15 мая
Украинские боевики выпустили 26 снарядов по Донецку за два часа
14 мая
Зеленский допустил сокращение помощи Украине при провальном контрнаступлении
14 мая
«Снятся нам в кошмарах»: боевики ВСУ в Артемовске жалуются на российские танки
14 мая
«Пришла ужасающая мысль»: Охлобыстин объяснил, почему Пугачева сбежала из России
14 мая
Западные подачки еще не доехали: танкисты и артиллерия уничтожают неприятеля в ДНР
14 мая
Прошлое против настоящего: что потомки белой эмиграции думают о спецоперации
14 мая
Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против достижения мира на Украине
14 мая
Два российских офицера погибли под Артемовском при отражении атак ВСУ
+11° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
77.20
1.32 84.25
1.36
Плох тот план, который нельзя изменить. Китайский совет дня на понедельни...

Последние новости

7:02
Вплоть до конфискации участка: какое наказание грозит за ремонт авто на даче
6:53
Боевики ВСУ стали бояться размещаться в Снигиревке после удара российской авиации
6:38
Природные пожары продолжают бушевать в российских регионах
6:21
Умер советский актер из фильма «Битва за Москву» Владимир Кузнецов
6:05
На заметку дачникам: как уберечься от инсульта в жаркий сезон
6:00
Залпы «Градов» накрывают позиции боевиков ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день

Сейчас читают

Эрдоган выразил надежду на победу в первом туре президентских выборов в Турции
Залпы «Градов» накрывают позиции боевиков ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп