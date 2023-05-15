Боевики ВСУ стали бояться размещаться в Снигиревке после удара российской авиации

Населенный пункт сейчас используется националистами в качестве логистического пункта.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) после уничтожения российской авиацией их нескольких подразделений в Снигиревке боятся располагаться в этой местности и оставаться там надолго. Об этом рассказал глава администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.

«Еще по пути перемещения в направлении Кривого Рога российская авиация нанесла по ним эффективный удар, и в течении некоторого времени значительных сил ВСУ в Снигеревке не располагалась», — отметил Барбашов в беседе с РИА Новости.

Вскоре после произошедшего националисты попытались вернуться, но, поняв всю опасность и неизбежность провала, быстро покинули местность.

Барбашов также отметил, что сейчас боевики ВСУ используют Снигиревку как логистический пункт для перемещения в сторону Берислава, Херсона и Кривого Рога.

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