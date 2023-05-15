«До логического завершения»: российские бойцы заняли ключевые высотки в Артемовске

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 175

Пушилин: ВС РФ заняли в Артемовске ключевые высотки

«До логического завершения»: российские бойцы заняли ключевые высотки в Артемовске

Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин

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Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы РФ продолжают продвижение в городе.

Российские бойцы заняли ключевые высотки в Артемовске. Об улучшении позиций Вооруженных сил РФ в городе сообщил в эфире одного из федеральный каналов врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Доводят до логического завершения освобождение города Артемовска, что для нас является сейчас важным», — отметил он.

При этом, по словам Пушилина, на некоторых участках отмечается активизация боевиков, но ситуация контролируется российскими военнослужащими.

Недавно стало известно, что штурмовые отряды армии России взяли под контроль квартал в северо-западной части Артемовска. В этом военным помогали воздушно-десантные войска, которые сковывали действия противника с флангов.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. О ее начале объявил Владимир Путин в своем обращении к гражданам. Решение было принято после того, как главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились к Москве за помощью после очередного обострения конфликта с киевским режимом и усиления обстрелов со стороны ВСУ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению бывшего советника главы Пентагона Дугласа Макгрегора, Запад не в силах восполнить потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в бронетехнике.

Тема:
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