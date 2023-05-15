Комитет Госдумы одобрил поправки о проведении выборов при военном положении

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 12

Изменения планируется внести в закон об основных гарантиях избирательных прав.

Комитет Госдумы одобрил поправки о проведении выборов при военном положении

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Комитет Государственной думы, ответственный за вопросы госстроительства и законодательства, рекомендовал принять поправки о порядке проведении выборов при военном положении. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты Федерального собрания.

Текст поправок попал в распоряжение РИА Новости. Как уточняет агентство, изменения будут внесены в закон об основных гарантиях избирательных прав. Ожидается, что будет изменено название десятой статьи. В случае принятия поправок она будет регулировать проведение выборов или референдума при введении режима повышенной готовности или военного положения.

Агентство подчеркнуло, что высшее должностное лицо региона после принятия поправок сможет самолично принимать решения о проведении выборов и референдумов на территории соответствующего субъекта. Для этого ему будет необходимо не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования направить свое предложение в ЦИК РФ.

ЦИК, в свою очередь, не позднее чем через пять дней со дня поступления предложения должен организовать консультацию с рядом государственных органов. По итогам переговоров ЦИК может принять решение о выборах, а также имеет право уменьшить сроки избирательных действий. Также ведомство имеет право после проведенной консультации отклонить запрос главы субъекта. О своем принятом решении ЦИК обязан проинформировать главу страны.

В тексе поправок уточняется, что кампания может начаться снова в связи с изменением ситуации в сфере безопасности региона.

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