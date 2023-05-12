Теперь официально: ЕС предложил прекратить поставки нефти РФ в Польшу и Германию
Bloomberg: ЕС предложил официально прекратить поставки российской нефти в Польшу и ФРГ
Фото: © РИА Новости / Виктор Толочко
Однако в силе останутся некоторые исключения. Какие?
Евросоюз предложил официально оформить приостановку поставок нефти из России по трубопроводу «Дружба» в Германию и Польшу. Об этом сообщает Bloomberg.
Решение может быть принято в рамках 11-го пакета санкций в отношении России. До этого эти две страны уже отказались от закупок российской нефти.
Однако издание добавляет, что в силе останутся исключения, подразумевающие поставки нефти по южному участку нефтепровода в Чехию, Венгрию и Словакию.
До этого стало известно, что отказ от российской нефти обходится польской нефтегазовой компании Orlen в десятки миллионов долларов в день.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Польше пожаловались на миллионные потери из-за отказа от российской нефти.
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