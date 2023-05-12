Теперь официально: ЕС предложил прекратить поставки нефти РФ в Польшу и Германию

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 45

Bloomberg: ЕС предложил официально прекратить поставки российской нефти в Польшу и ФРГ

Теперь официально: ЕС предложил прекратить поставки нефти РФ в Польшу и Германию

Фото: © РИА Новости / Виктор Толочко

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Однако в силе останутся некоторые исключения. Какие?

Евросоюз предложил официально оформить приостановку поставок нефти из России по трубопроводу «Дружба» в Германию и Польшу. Об этом сообщает Bloomberg.

Решение может быть принято в рамках 11-го пакета санкций в отношении России. До этого эти две страны уже отказались от закупок российской нефти.

Однако издание добавляет, что в силе останутся исключения, подразумевающие поставки нефти по южному участку нефтепровода в Чехию, Венгрию и Словакию.

До этого стало известно, что отказ от российской нефти обходится польской нефтегазовой компании Orlen в десятки миллионов долларов в день.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Польше пожаловались на миллионные потери из-за отказа от российской нефти.

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