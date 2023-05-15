Владимир Путин заслушал доклад российского омбудсмена Татьяны Москальковой

О поддержке мобилизованных и их семей, освобождении наших военных из украинского плена сегодня говорили в Кремле. Владимир Путин встретился с Татьяной Москальковой и заслушал ежегодный доклад омбудсмена. Количество обращений в аппарат уполномоченного по правам человека в этом году выросло. Многие из них — от эвакуированных с территорий ДНР, ЛНР и Украины. Люди сообщали, что не получали своевременно положенные соц.выплаты. Документы оформлялись долго, но вопрос удалось решить. Как рассказала уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова, в аппарате уполномоченного сейчас сразу связываются с заявителем и объясняют, что государство делает для решения конкретно его проблемы.

«Мы постарались перестроить полностью работу аппарата с тем, чтобы можно было реагировать на экстренные обращения к нам, связанные с СВО, мобилизацией и работой эвакуированных. Создали горячую линию, которая работает круглосуточно, специальную интернет-приемную, чтобы людям было удобнее до нас быстрее достучаться», — доложила Москалькова.

«Спасибо. Татьяна Николаевна, направлений очень много, и ни одно из них нельзя назвать второстепенным. У Вас эта работа идет очень активно. Хочу и Вас за это поблагодарить, и Ваших коллег, которые работают на местах, непосредственно с людьми работают», — ответил Путин.

«Будем обязательно продолжать эту работу и помогать Вам в достижении тех целей, ради которых и создан институт Уполномоченного по правам человека», — заключил российский лидер.