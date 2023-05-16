Счастливая жена и многодетная мама: как живет звезда «Счастливы вместе» Дарья Сагалова
Актриса не отказалась от своей творческой деятельности, просто сменила вектор.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Актриса Дарья Сагалова известна многим по роли Светы Букиной из сериала «Счастливы вместе». Но куда пропала звезда ситкома после его окончания?
Сейчас артистка снимается в кино и сериалах редко. С 2011 года актриса живет в счастливом браке, воспитывает троих детей.
Роль Светы Букиной стала для Сагаловой визитной карточкой. Она могла бы легко получать главные роли в кино. Но девушка больше предпочитает театр, пишет KP.RU.
«У меня постоянно гастроли, выступления. Я каждый день почти выхожу на сцену. И мне это безумно нравится!» — делилась ранее актриса.
Помимо этого Сагалова является успешным хореографом, а свободное время уделяет семье. Актрису до сих пор зовут сниматься в кино и сериалах, но она отказывается практически от всех проектов.
«Большинство сценариев, которые мне предлагают, нельзя назвать качественными. Я человек старой закалки и согласна только на профессиональную работу, а не на ее видимость. Всякие низкопробные сериальчики мне неинтересны», — рассказывала она.
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