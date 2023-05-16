Счастливая жена и многодетная мама: как живет звезда «Счастливы вместе» Дарья Сагалова

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 21

Актриса не отказалась от своей творческой деятельности, просто сменила вектор.

Счастливая жена и многодетная мама: как живет звезда «Счастливы вместе» Дарья Сагалова

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Актриса Дарья Сагалова известна многим по роли Светы Букиной из сериала «Счастливы вместе». Но куда пропала звезда ситкома после его окончания?

Сейчас артистка снимается в кино и сериалах редко. С 2011 года актриса живет в счастливом браке, воспитывает троих детей.

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Роль Светы Букиной стала для Сагаловой визитной карточкой. Она могла бы легко получать главные роли в кино. Но девушка больше предпочитает театр, пишет KP.RU.

«У меня постоянно гастроли, выступления. Я каждый день почти выхожу на сцену. И мне это безумно нравится!» — делилась ранее актриса.

Помимо этого Сагалова является успешным хореографом, а свободное время уделяет семье. Актрису до сих пор зовут сниматься в кино и сериалах, но она отказывается практически от всех проектов.

«Большинство сценариев, которые мне предлагают, нельзя назвать качественными. Я человек старой закалки и согласна только на профессиональную работу, а не на ее видимость. Всякие низкопробные сериальчики мне неинтересны», — рассказывала она.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Павел Воля трогательно поздравил сына с первым юбилеем.

+9° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
79.10
1.90 86.09
1.84
Плох тот план, который нельзя изменить. Китайский совет дня на понедельни...

Последние новости

2:46
Счастливая жена и многодетная мама: как живет звезда «Счастливы вместе» Дарья Сагалова
2:25
Охота на конкурентов: в Молдавии хотят запретить партию «Шор»
2:03
Пекин призвал создать условия для начала переговоров по Украине
1:50
Филипп Киркоров вновь сменил свой образ: «Вас не узнать, просто мальчишка»
1:35
«Меня обесточили»: Брухунова пожаловалась на сильную усталость
1:20
В МИД РФ раскритиковали слова Макрона о геополитическом поражении России

Сейчас читают

Специалист в области игровой индустрии рассказал о популярных схемах обмана геймеров
Бедный Боря: что случилось с могилой Моисеева через 8 месяцев после похорон
«Ее деньги испортили»: тетя Блиновской вынесла ей вердикт после ареста
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп