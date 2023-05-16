Охота на конкурентов: в Молдавии хотят запретить партию «Шор»

Эфирная новость 20

В Молдавии хотят запретить партию «Шор»

Фото, видео: EPA / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Фракция выступает против прозападного курса властей страны, что не нравится официальному Кишиневу.

Конституционный суд Молдавии начал рассматривать требование правительства объявить вне закона набирающую популярность партию «Шор». Молдавское руководство утверждает, что она ставит под угрозу независимость страны. Заседание продолжалось недолго: перед зданием собрались сотни разгневанных сторонников партии, в итоге суд решил продолжить обсуждение завтра.

«Шор» известна тем, что она выступает против прозападного курса властей страны. Официальный Кишинев давно борется с этой партией: все русскоязычные телеканалы, которые ее поддерживали, были закрыты. А ее лидер Илан Шор, был вынужден покинуть молдавскую территорию, опасаясь ареста.

Впрочем, преследование только добавляет партии популярности: только накануне в автономной республики Гагаузия — это часть Молдавии — местные выборы как раз выиграла кандидат от «Шор» — Евгения Гуцул.

+9° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
79.10
1.90 86.09
1.84
Плох тот план, который нельзя изменить. Китайский совет дня на понедельни...

Последние новости

2:46
Счастливая жена и многодетная мама: как живет звезда «Счастливы вместе» Дарья Сагалова
2:25
Охота на конкурентов: в Молдавии хотят запретить партию «Шор»
2:03
Пекин призвал создать условия для начала переговоров по Украине
1:50
Филипп Киркоров вновь сменил свой образ: «Вас не узнать, просто мальчишка»
1:35
«Меня обесточили»: Брухунова пожаловалась на сильную усталость
1:20
В МИД РФ раскритиковали слова Макрона о геополитическом поражении России

Сейчас читают

Специалист в области игровой индустрии рассказал о популярных схемах обмана геймеров
Бедный Боря: что случилось с могилой Моисеева через 8 месяцев после похорон
«Ее деньги испортили»: тетя Блиновской вынесла ей вердикт после ареста
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп