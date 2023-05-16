Охота на конкурентов: в Молдавии хотят запретить партию «Шор»

Фракция выступает против прозападного курса властей страны, что не нравится официальному Кишиневу.

Конституционный суд Молдавии начал рассматривать требование правительства объявить вне закона набирающую популярность партию «Шор». Молдавское руководство утверждает, что она ставит под угрозу независимость страны. Заседание продолжалось недолго: перед зданием собрались сотни разгневанных сторонников партии, в итоге суд решил продолжить обсуждение завтра.

«Шор» известна тем, что она выступает против прозападного курса властей страны. Официальный Кишинев давно борется с этой партией: все русскоязычные телеканалы, которые ее поддерживали, были закрыты. А ее лидер Илан Шор, был вынужден покинуть молдавскую территорию, опасаясь ареста.

Впрочем, преследование только добавляет партии популярности: только накануне в автономной республики Гагаузия — это часть Молдавии — местные выборы как раз выиграла кандидат от «Шор» — Евгения Гуцул.