В Молдавии запретили носить гражданам Георгиевские ленточки
Власти страны поддерживают русофобскую политику и отказываются от символа Победы в ВОВ.
Фото, видео: © РИА Новости / Максим Богодвид; 5-tv.ru
В Молдавии жителям запретили носить Георгиевскую ленту, которая не является частью воинской награды. Об этом заявила глава Генеральной инспекции полиции. Гражданам, на которых увидят символ победы, будет выписан штраф от пяти до девяти тысяч леев — это почти сорок тысяч рублей. А если нарушитель занимает ответственную должность или является юридическим лицом, штраф вырастет в несколько раз.
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