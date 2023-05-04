В Молдавии запретили носить гражданам Георгиевские ленточки

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Власти страны поддерживают русофобскую политику и отказываются от символа Победы в ВОВ.

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая

В Молдавии жителям запретили носить Георгиевскую ленту, которая не является частью воинской награды. Об этом заявила глава Генеральной инспекции полиции. Гражданам, на которых увидят символ победы, будет выписан штраф от пяти до девяти тысяч леев — это почти сорок тысяч рублей. А если нарушитель занимает ответственную должность или является юридическим лицом, штраф вырастет в несколько раз.

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