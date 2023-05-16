Выйдет боком: сенатор Пушков предупредил США о последствиях заморозки активов РФ

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 27

Сенатор Пушков: решение США заморозить российские активы станет для них пирровой победой

Выйдет боком: сенатор Пушков предупредил США о последствиях заморозки активов РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Alexei Agaryshev

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Вашингтон потеряет гораздо больше, чем приобретет.

США в будущем столкнутся с последствиями замораживания 300 миллиардов долларов финансовых резервов России. Это решение стало для Вашингтона стратегической ошибкой, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

«Ход событий предвещает, что решение США заморозить российские деньги станет пирровой победой, и эти 300 миллиардов долларов, скорее всего, выйдут американцам боком. Потеряют они гораздо больше. Процесс запущен», — написал он в своем Telegram-канале.

До этого стало известно, что США рассматривают возможность передать замороженные золотовалютные резервы РФ на восстановление Украины, а это порядка 300 миллиардов долларов.

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