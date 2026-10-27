Сегодня суд в Германии отказался прекращать дело обвиняемого в подрыве «Северных потоков». Этого хотели адвокаты задержанного украинского дайвера, настаивая, что тот выполнял приказы государственной важности. Однако позиция Европы по этому вопросу, кажется, начинает меняться. За происходящим следит корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Самый громкий процесс последних лет мог завершиться, едва начавшись. Защита бывшего украинского офицера пошла ва-банк, ее главный аргумент: уничтоженные газопроводы были законной военной целью, а значит, подрыв нельзя квалифицировать как военное преступление. А сам Кузнецов, по словам адвокатов, связан украинской государственной тайной и не может раскрывать обстоятельства дела, чтобы защитить себя.

То есть под удар попали доводы самого следствия. Однако попытка поставить уже сегодня точку в деле о подрыве «Северных потоков» была отвергнута.

«Судебная коллегия аргументирует свою позицию тем, что служебное законодательство другого государства в принципе не может служить основанием для введения каких-либо ограничений в Германии на право свободно давать показания», — сказала пресс-секретарь Высшего земельного суда Гамбурга Марайке Франтцен.

Реакцию самого Кузнецова на это решение один из его защитников оставил без комментария.

— Как ваш подзащитный воспринял решение? Какой была его реакция?

— Я был сосредоточен, слушал оглашение решения и не следил за реакцией моего подзащитного.

Прокуратура, таким образом, еще раз дала понять, что «Северные потоки» — гражданская инфраструктура. И война не может служить оправданием для ее подрыва.

Гамбургский процесс продолжился разбором технических доказательств. Допрос эксперта Федерального ведомства уголовной полиции Германии о механизме взрывов, повреждениях трубопроводов и уликах, собранных немецкими криминалистами.

Взорваны газопроводы, связывавшие Германию с Россией. На скамье подсудимых — украинец. А Берлин продолжает вооружать и финансировать Киев.

«Были ли причастны к этому украинские государственные структуры и в какой степени, еще предстоит установить в рамках правовой процедуры. Но именно здесь начинается политическая ответственность федерального правительства», — сказала немецкий политик от партии АдГ Елена Фритц.

Насколько далеко приведет расследование и ответит ли на принципиальный вопрос — кто отдавал приказ? Попытки остановить процесс провалились, дальнейшие заседания расписаны на месяцы вперёд, очередное назначено на 4 ноября.

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