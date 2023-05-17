Глупая и откровенная ложь: Ольга Будина опровергла слухи о сдаче ребенка в детдом

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 18

Актриса Ольга Будина опровергла слухи о сдаче ребенка в детдом

Глупая и откровенная ложь: Ольга Будина опровергла слухи о сдаче ребенка в детдом

Фото: © РИА Новости / Нина Зотина

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Артистка не скрывает, что помогает многим семьям и детям.

Российская артистка Ольга Будина, прославившаяся благодаря роли в сериале «Граница. Таежный роман», опровергла слухи о сдаче ребенка в детский дом. Звезда отметила, что эти обсуждения являются откровенной и глупой ложью.

Вокруг актрисы ходили слухи о том, что она якобы усыновила ребенка по имени Александр, а потом отказалась от него. Однако это не так. Будина рассказывала, что у мальчика есть родители и они не лишены прав на его воспитание. С ребенком она познакомилась в приюте, где он прожил по семейным обстоятельствам лишь один месяц.

«Глупая (ложь. — Прим. ред.) — потому что нельзя сдать ребенка в детский дом, если он там никогда не был! Я просто помогала талантливому ребенку. На протяжении многих лет я помогала и помогаю многим детям и семьям», — рассказала Будина в интервью изданию Мослента.

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Артистка также добавила, что ее призыв «подготавливать детей к войне» — это абсолютная ложь, к которой она не имеет никакого значения. Дело в том, что многие неправильно интерпретировали ее слова о необходимости ввести в школах уроки начальной военной подготовки, как это было в советское время.

«Иначе сегодняшние мальчики совсем станут похожи на девочек», — резюмировала актриса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Будина готова отправить своего сына в военкомат.

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