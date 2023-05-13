«Я вас люблю»: вернувшаяся в Россию Ольга Будина появилась на публике

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Полина Долгова
Полина Долгова 821

Пропавшая с радаров звезда «Граница. Таежный роман» Ольга Будина вышла в свет

«Я вас люблю»: вернувшаяся в Россию Ольга Будина появилась на публике

Фото: © РИА Новости / Нина Зотина

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Зрители отметили кардинальные изменения во внешности.

Несколько лет назад поклонники звезды «Граница. Таежный роман» Ольги Будиной «потеряли» ее. Артистка пропала со всех радаров, перестала играть в кино и появляться на светских мероприятиях.

Однако неожиданной радостью стало выступление актрисы в роли ведущей на юбилейном вечере режиссера Александра Митты. Во время мероприятия Будина рассказывала о работе с юбиляром и воодушевленно выражала свои чувства, сообщает издание МК.

«Я вас люблю», — призналась она ему.

Зрители отметили изменения во внешности. Она покрасила волосы в рыжий и сделала короткую стрижку. Кроме того, Будина начала носить очки.

По словам артистки, она разочаровалась в профессии, поэтому ушла из нее. В 2017 году звезда уехала жить в Испанию, но из-за некоторых проблем ей пришлось вернуться обратно. В частности, знаменитости не понравился западный уклад жизни. Фанаты гадали, когда же она окончательно вернется в Россию. Похоже, чудо случилось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Будина заявила, что готова отправить своего сына в военкомат.

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«Я вас люблю»: вернувшаяся в Россию Ольга Будина появилась на публике

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