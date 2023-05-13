«Я вас люблю»: вернувшаяся в Россию Ольга Будина появилась на публике

Зрители отметили кардинальные изменения во внешности.

Несколько лет назад поклонники звезды «Граница. Таежный роман» Ольги Будиной «потеряли» ее. Артистка пропала со всех радаров, перестала играть в кино и появляться на светских мероприятиях.

Однако неожиданной радостью стало выступление актрисы в роли ведущей на юбилейном вечере режиссера Александра Митты. Во время мероприятия Будина рассказывала о работе с юбиляром и воодушевленно выражала свои чувства, сообщает издание МК.

«Я вас люблю», — призналась она ему.

Зрители отметили изменения во внешности. Она покрасила волосы в рыжий и сделала короткую стрижку. Кроме того, Будина начала носить очки.

По словам артистки, она разочаровалась в профессии, поэтому ушла из нее. В 2017 году звезда уехала жить в Испанию, но из-за некоторых проблем ей пришлось вернуться обратно. В частности, знаменитости не понравился западный уклад жизни. Фанаты гадали, когда же она окончательно вернется в Россию. Похоже, чудо случилось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Будина заявила, что готова отправить своего сына в военкомат.