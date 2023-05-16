Последние дни Помпеи: новые жертвы извержения найдены при раскопках

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 27

Точное число погибших во время извержения вулкана в 79 году нашей эры до сих пор неизвестно.

Последние дни Помпеи: новые жертвы извержения найдены при раскопках

Фото: www.globallookpress.com / Christoph Soeder

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В Помпеях при раскопках были обнаружены новые жертвы извержения вулкана Везувия. Об это сообщает La Repubblica.

«Два скелета нашли в островке, который находился под обрушившейся стеной, между заключительной фазой осадконакопления лапилли и до прихода пирокластических течений, которые окончательно похоронили Помпеи», — говорится в сообщении.

В 79 году нашей эры произошло одно из самых катастрофических извержений вулкана Везувий близ Неаполя: тогда погибли несколько тысяч жителей римских городов Помпеи, Геркуланум, Оплонтис и Стабии и нескольких небольших селений и вилл, располагавшихся у самого подножия вулкана.

Систематические раскопки в Помпеях начались еще в 1860 году, тогда же исследователями были найдены 40 погребенных под пеплом тел жителей города. По последним данным, из 20 тысяч жителей Помпей в зданиях и на улицах погибло около двух тысяч человек.

Тем не менее, большая часть жителей все-таки покинула город еще до катастрофы, но некоторые останки погибших находят и за пределами города. Поэтому точное число жертв стихии оценить невозможно.

Археологи из Италии также установили, что головы жителей Помпей во время извержения буквально взрывались — кровь у них закипала и превращалась в пар.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как руководство музея в Помпеях бьет тревогу из-за алчных туристов.

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