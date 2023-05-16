В России стартовали продажи авиабилетов в Грузию

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 37

Российская компания «Азимут» выполнит первый рейс из Москвы в Тбилиси 19 мая

В России стартовали продажи авиабилетов в Грузию

Фото: www.globallookpress.com / Aleksander Polyakov

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Стоимость одного билета варьируется от 17 до 62 тысяч рублей.

Первый авиарейс из Москвы в Тбилиси российской компании «Азимут» состоится 19 мая. Об этом говорится на официальном сайте авиакомпании.

Возможность забронировать билеты уже стала доступной для пассажиров. Их стоимость варьируется от 17 148 рублей до 62 798 рублей.

Как сообщили ТАСС в авиакомпании, рейсы будут выполняться ежедневно.

«Рейс А4851 будет вылетать из аэропорта Внуково в 08:50 и прибывать в грузинскую столицу в 13:50. Обратный рейс, А4852, будет отправляться из Тбилиси в 14:55 и прибывать во Москву, аэропорт Внуково в 17:30», — говорится в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин отменил визовый режим с Грузией с 15 мая. Кроме того, был снят запрет на прямые перелеты в эту страну для российских авиакомпаний. Согласно сообщениям Минтранса РФ, перевозчики из РФ уже готовятся к рейсам — в планах осуществлять семь прямых перелетов из Москвы в Тбилиси и обратно в неделю.

Затем стало известно, что российские авиакомпании направили заявления властям Грузии о разрешении начать полеты в страну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как первой российской авиакомпании разрешили полеты в Грузию.

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