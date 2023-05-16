На Троекуровском кладбище простились с Эдуардом Сагалаевым

Президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает 5-tv.ru.

Проститься со знаменитым советским и российским тележурналистом приехали звезды, коллеги и родственники: Дмитрий Киселев, Михаил Швыдкой, Кира Прошутинская, Константин Эрнст, Александр Любимов, Тина Канделаки и другие.

Смерть одного из родоначальников отечественного телевидения потрясла многих людей, причастных к журналистике и телевидению. Российская телеведущая и продюсер Прошутинская рассказала историю из того периода, когда умер профессор Святослав Федоров, отметив, что Сагалаев умел дружить.

«Я помню вот это состояние, когда погиб Святослав Николаевич, когда просто в домашних тапочках он (Сагалаев — Прим.ред.) приехал в Москву, чтобы поддержать. И все эти дни мы были вместе. И он спонсировал фильмы Федорова, и он думал о нем, и это было такое счастье, когда мы были все вместе», — вспомнила она.

Отметить заслуги и профессиональную деятельность покойного решил и специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, посол по особым поручениям Михаил Швыдкой. Он рассказал, что качества покойного были удивительными, поскольку тот обладал поразительно легким и веселым характером.

Но, одновременно с этим, Сагалаев точно знал, что происходит в обществе. Журналист понимал, чего хочет зритель и как нужно рассказывать о событиях, которые происходили в период больших перемен.

«Его программы ждали. Его рассуждения размышления о современной политике были очень важны. Он соединил те две линии Советского союза, молодежную и информационную, которые потом дали невероятный результат на новом российском телевидении <…> он дал тот толчок, который был так необходим», — заключил Швыдкой.

Журналист и телеведущий Дмитрий Киселев перед церемонией прощания отметил, что Сагалаев задал очень высокую планку. Время ставило ему большие вызовы, на которые тот отвечал самостоятельно.

В советскую эпоху, когда еще не было интернета, телевидение было единственной живой трибуной, на которую он ввел формат прямого эфира. Киселев подчеркнул, что это было очень смело: Сагалаев взял на себя ответственность и с блеском ее выдержал.

«Он был знаменем современного телевидения и навсегда им останется. И он оставил завещание: быть свободными, быть содержательными, быть образованными, деликатными, не пошлыми, быть стильными, не вульгарными. Быть добрыми, искренними — это все про Сагалаева», — добавил телеведущий.

Эдуарда Сагалаева не стало 13 мая на 77-м году жизни. Свою жизнь он посвятил развитию телевизионной журналистики. Он является лауреатом Государственной премии СССР, а в 2018 году тот получил звание заслуженного журналиста РФ.

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