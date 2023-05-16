«Предстоит принять решение»: в Кремле озвучили планы по зерновой сделке
Песков: по зерновой сделке остается много открытых вопросов
Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; Reuters; 5-tv.ru
Возможно, в скором времени появится больше информации. Что известно на данный момент?
В Кремле пока не приняли решения по поводу разговора о зерновой сделке двух лидеров Турции и России Реджепа Эрдогана и Владимира Путин. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Когда будет принято соответствующее решение, мы вас проинформируем. Пока это единственное, что я могу сказать», — заявил Песков.
Также он объяснил, что сейчас продолжаются контакты с Западом по поставкам аммиака.
«По-прежнему остаются открытыми много вопросов, которые касаются нашей части зерновой сделки. Предстоит принять решение», — заключил Песков.
До этого, 10 мая, стало известно о том, что в Турции начался переговорный процесс по зерновой сделке с участием всех сторон — Москвы, Киева, Анкары и ООН. Ожидается, что участники обсудят вопросы, связанные с продлением зерновой сделки и работы зернового коридора.
Затем, на следующий день, 10 мая, стало известно о том, что в Турции начался переговорный процесс по зерновой сделке с участием всех сторон — Москвы, Киева, Анкары и ООН. Ожидается, что участники обсудят вопросы, связанные с продлением зерновой сделки и работы зернового коридора.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что в Кремле думают о перспективах зерновой сделки.
Читайте также
32%
1.90 86.09
1.84
Нашли ошибку?