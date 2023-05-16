Первая авиакомпания в Грузии получила разрешение на полеты в Россию

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Рита Миронова
Рита Миронова 11

Georgian Airways получила разрешение на полеты в Россию с 20 мая

Первая авиакомпания в Грузии получила разрешение на полеты в Россию

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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Самолеты компании Georgian Airways начнут летать в Москву с 20 мая.

Грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на перелеты по маршруту Тбилиси — Москва. Первый рейс состоится 20 мая.

«В соответствии с расписанием полетов, предоставленным авиакомпанией агентству гражданской авиации, полеты будут осуществляться с 20 мая», — сообщили в Агентстве гражданской авиации Грузии.

При этом, отметили в сообщении, перелеты по данному маршруту будут осуществляться семь дней в неделю.

Визовый режим с Грузией отменен с 15 мая по решению президента РФ Владимира Путина. У российских авиаперевозчиков также больше нет запрета на прямые перелеты в Грузию.

Первый авиарейс из Москвы в Тбилиси состоится 19 мая. Разрешение на полет по этому маршруту получила российская авиакомпания «Азимут». Рейсы также будут выполняться ежедневно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Госдеп пригрозил Грузии санкциями за восстановление авиасообщения с РФ.

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