Больше 500 роз: Джиган не перестает радовать Самойлову после воссоединения
Рэпер Джиган подарил Оксане Самойловой букет из 501 розы
Фото, видео: www.globallookpress.com / Samoylova Oxana; Instagram* / samoylovaoxana; 5-tv.ru
Вручение подарка звезда сопроводила эффектным видео.
Блогер Оксана Самойлова похвасталась подписчикам подарком от своего мужа рэпера Джигана. Интернет-знаменитость опубликовала в личном блоге видео, на котором показала шикарный букет. Сперва она делала вид, что ищет что-то в доме, а затем обнаружила в центре холла красные розы — как утверждает рэпер, всего их 501.
Самойлова поблагодарила супруга за такой роскошный подарок, на что он отправил возлюбленной воздушный поцелуй. После этого модель продолжила восхищаться подарком.
В конце апреля модели исполнилось 35 лет. В честь юбилея любимой Джиган также усыпал все комнату пышными беками из роз.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Самойлова на время отбросила в сторону люксовые вещи и дорогие развлечения. Недавно она опубликовала видео в соцсетях, на котором в растянутой домашней одежде и галошах трудится на картофельных грядках.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ
Читайте также
58%
0.88 87.16
1.07
Нашли ошибку?