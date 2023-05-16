В Минэнерго Украины заявили о критически малых запасах топлива

О критических малых запасах топлива на Украине заявил замминистра энергетики страны Николай Колесник.

«В случае прекращения поставок нефти и нефтепродуктов потребность в них страна сможет удовлетворять на протяжении не более чем 10-30 дней за счет собственной добычи и имеющихся запасов. Этого критически мало», — приводятся слова замминистра на странице ведомства в соцсети.

Колесник назвал создание запасов нефтепродуктов важным элементом энергетической независимости Украины. По его словам, необходимы минимальные запасы нефти и нефтепродуктов в объеме до 90 дней среднесуточного чистого импорта или 61 дня среднесуточного внутреннего потребления в случае непредвиденных ситуаций.

На днях директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук заявил, что Украине потребуется около 150 миллионов долларов, чтобы восстановить разрушенную на 75% систему тепловой генерации. В частности, ремонта требуют девять энергоблоков мощностью по полтора гигаватта, 12 тысяч километров линий электропередачи и четыре тысячи распределительных подстанций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинская энергосистема распадается на части.