В Челябинске обрушилось 800 квадратных метров крыши складского помещения

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 48

После инцидента четверо рабочих были госпитализированы с ранениями.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Обрушение кровли складского помещения произошло рядом с рынком на улице 2-я Потребительская в Челябинске. 800 квадратных метров крыши рухнуло на землю. Об этом сообщили в челябинском управлении МЧС.

В ведомстве рассказали, что в результате инцидента пострадали четыре человека. Всего на территории склада в момент обрущения находились 20 строителей, которые проводили ремонтные работы.

Раненные были госпитализированы, остальные смогли выбраться из-под завалов самостоятельно. О погибших информации не поступало.

В тот же день, 16 мая, стало известно, что на юго-востоке Москвы случился крупный пожар. На Южнопортовой улице загорелся ангар. К его тушению были привлечены не только пожарные машины, но и вертолеты. О пострадавших не сообщалось.

Ранее 5-tv.ru писал, что один человек погиб и пять пострадали при взрыве на газопроводе в Ханты-Мансийском автономном округе.

В Челябинске обрушилось 800 квадратных метров крыши складского помещения

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Фото: 5-tv.ru

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Фото: 5-tv.ru

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Фото: 5-tv.ru

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