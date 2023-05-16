Ложные обвинения: почему дело о связях Трампа с РФ оказалось пустышкой

«Американское общество было обмануто» — это слова Дональда Трампа после того как он услышал доклад спецпрокурора о своих якобы связях с Россией. В нем говорится, что никаких признаков сговора нет, как и данных о контактах Трампа с Москвой. Сегодня стало очевидно, что дело сфабриковано. Политологи объясняют: кому-то надо за океаном нужно было вмешаться в американские выборы, а сделали вид — что Россия вмешалась. О расследовании, которое не стоило и начинать, рассказал в своем репортаже корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Этот доклад — хронология и пошаговое описание попытки обмана государственного масштаба. Демократы водили за нос американских избирателей семь лет, пугая тем, что Трамп, если не агент Кремля, точно «связан с русскими». Реальную картину представил миру спецпрокурор Джон Даррем. В своем докладе он приходит к выводу, что расследование якобы российского вмешательства в американские выборы ФБР вело предвзято и вообще не имело для этого оснований.

«Дело было открыто и направлено на полномасштабные расследование без каких-либо бесед с лицами, обладавшими информацией», — сказано в докладе.

Расследование о связях Трампа и России в 2016-м начал спецпрокурор Мюллер. Через три года объявил: попытка вмешательства есть, а доказательств нет. Тогда Трамп, будучи президентом, призвал расследовать деятельность расследователей. Оказалось, ФБР действовало чуть ли не по прямому заказу штаба Хиллари Клинтон. У власти тогда находились демократы во главе с Обамой, Байден был вице-президентом. В общем, админресурс позволял.

«Хиллари Клинтон одобрила план предвыборной кампании по раздуванию скандала против кандидата в президенты США Дональда Трампа», — сказано в докладе.

Более того, в докладе приводятся доказательства того, что в ФБР знали, что часть данных сфабрикованы предвыборным штабом Клинтон.

«Бывший адвокат ФБР Кевин Клинсмит совершил уголовное преступление, сфабриковав формулировки в электронном письме, которое было важным для ФБР», — говорится в докладе.

Операция против Трампа носила кодовое название Crossfire Hurricane — это цитата из песни The Rolling Stones. В переводе — «ураган перекрестного огня». Однако в жарком бою той президентской кампании в Трампа «стреляли» точнее, кучнее и интенсивнее, чем в Хилари.

«Скорость и манера, с которой ФБР проводило операцию Crossfire Hurricane, также отражали заметный отход от того, как оно подходило к предыдущим вопросам, связанным с возможными попытками иностранного вмешательства в выборы, направленными против кампании Клинтон», — сказано в докладе.

Трамп не устает повторять: «Я же говорил». Он пишет об этом в своей соцсети, которая скромно называется «Правда». Многие в Америке, вероятно, удивлены, но, оказывается, она всегда была на его стороне.

«Ух ты, после продолжительного анализа специальный прокурор Джон Дарем пришел к выводу, что ФБР не следовало начинать расследование Трампа и России! Другими словами, американское общество было обмануто», — сказано в посте Трампа.

Российские власти тоже неоднократно заявляли: наша страна никакого отношения к этому скандалу не имеет.

«Мы еще тогда самым решительным образом отвергали любые обвинения на этот счет. Это первое. Второе, это не в первый раз уже, когда американцы заряжают очень сложное и масштабное расследование, а потом расследование приходит к выводу об отсутствии какого-либо вмешательства со стороны России. Это не в первый раз, поэтому надо четко себе в этом отдавать отчет. Поэтому лишний те, кто занимался расследованием, подтверждают абсурдность тех обвинений в сторону нашей страны, которые звучали», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Последним пунктом в докладе значится возможная реформа ФБР. Дарем предлагает создать должность контролера таких расследований, который будет обязательно беспартийным, но при демократах такое вряд ли это возможно.

«Мы знаем, что это суд, ФБР, разведывательное сообщество, вице-президент — все были проинформированы о так называемом Russiangate Для того чтобы заговор демократической партии удался. Целью была попытка вмешаться в выборы, сделав вид, что вмешалась Россия», — прокомментировал американский политолог Эрл Расмуссен.

Опубликованная версия Доклад Дарема содержит 306 страниц. Помимо этого, есть еще секретный 29-страничный документ. И, учитывая, насколько сильно результаты открытой части доклада диссонируют с мейнстримовой американской повесткой, содержание секретного приложения страшно даже представить.