Председателя Верховного суда Украины задержали за крупную взятку
В поле зрения СБУ попал и украинский магнат Дмитрий Фирташ. Его подозревают в махинациях с газом.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru
На Украине началась масштабная чистка среди чиновников и бизнесменов, обвиняемых в коррупции и хищении бюджетных средств. За взятку почти в три миллиона долларов задержан председатель Верховного Суда. Всеволод Князев продержался в должности полтора года. Известно, что он получил деньги от украинского олигарха, который сейчас находится в бегах во Франции.
В то же время украинского магната Дмитрия Фирташа СБУ заподозрила в краже средств, выделенных Киевом на покупку газа. По версии следствия, за несколько лет подконтрольные бизнесмену структуры своровали из казны более 18-ти миллиардов гривен — это почти 500 миллионов долларов.
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