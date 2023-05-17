Не тому учили: в одной из школ Петербурга раскрыли коррупционную схему

Школьные поборы в Петербурге вышли на новый уровень. Весь город обсуждает то, о чем многие догадывались, но доказать не могли. Силовики пришли за руководством одного из учебных заведений. Директор и ее заместители вымогали взятки у своих же сотрудников, то есть учителей. Взамен обещали не портить жизнь и не мешать спокойно работать. Корреспондент «Известий» Василий Михеев провел свое расследование и узнал немало интересного.

Звонок в школе, может и для учителя, но вот такой стук в дверь для учителя — сигнал очень тревожный. На пороге полицейские с обысками.

«Вам повысили зарплату, и вы с этих денег ему удерживали сумму определенную. Да?», — спрашивает правоохранитель во время обысков школы, на что предполагаемая фигурант дела отвечает утвердительно.

Ему — это Никите Парфенову — заместителю директора 691-й, Невской школы. Так называемый откат — 30 тысяч рублей — учитель музыки (она на кадрах оперативной съемки) перечисляла на банковскую карточку. Так считает следствие. По его же данным, отдавать часть зарплаты регулярно должны были и другие педагоги.

«На пол, дома есть кто? На пол!» — кричали силовики во время обысков.

А вот так постучались силовики уже к директору школы Ирине Карпицкой. Вот ее сутки спустя заводят в здание суда, она закрывается от камер платком. Домашний арест — решение судьи. Карпицкая просила о прогулках. При ее гипертонии, дескать, полезно. Но осталась без них.

«Она признала тот объем, на данный момент действий, который ей вменяются, а уже юридическую оценку давать будет следствие, а там будем мы соглашаться или не соглашаться — это уже будет определяться перспективой расследования данного дела», — говорит адвокат директора школы Геннадий Заиров.

Никита Парфенов, тот самый, которому перевела 30 тысяч учитель музыки, на заседании был молчалив. Его супруга, оказалась куда разговорчивее. Больше, кстати, никто поддержать своих близких в суд не пришел. Женщина рассказала, как в квартире проходил обыск.

«Все очень уважительно и спокойно проходило. Никаких негативных последствий. Он всегда спокойный», — рассказывает супруга Парфенова.

Парфенов в итоге тоже пропустит последний звонок, а возможно, и выпускные, сидя дома до конца июня. Еще один заместитель Карпицкой — предполагаемый организатор всей схемы со взятками — Алексей Паушев. Сначала все отрицал, но, как сам говорит, после ночи в СИЗО, передумал.

«Свою вину полностью признаю», — сказал он.

Впрочем, судью это не разжалобило. К первой ночи в СИЗО она добавила еще 47. Следствие просило учесть, что задержанный скоро может стать фигурантом еще одного, гораздо более страшного дела.

«В отношении Паушева имеется оперативна информация о его возможной причастности к совершению ряда преступлений против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних», — заявили представители следствия.

Прием, который нам оказали в самой школе, радушным не назовешь.

«Сейчас школа на замке — любые попытки пообщаться с ее руководством, а как мы понимаем — это не так много людей, разве что завуч, заканчиваются скандалом. Работают ли до сих пор те учителя, которые по версии следствия пытались дать взятку руководству — не понятно. Но учреждение работает своим чередом, занятия проходят, и, например, накануне в социальных сетях школы появилось сообщение, что здесь в гостях был ветеран. О суде — ни слова», — рассказывает журналист.

Зато арест руководящей троицы активно обсуждают родители. Таких громких историй, когда силовики приходят за администрацией учебного заведения из-за финансовых махинаций — крайне мало. И не потому, что все кристально чисты. Обычно в такой замкнутой системе, как школа, молчат о поборах, боясь еще больших проблем.

«В данном кругу, все лица заинтересованы в этом коррупционном преступлении, поскольку каждый имеет свой вид материального вознаграждения», — рассказывает адвокат, эксперт Национального антикоррупционного комитета Игорь Баранов.

Вероятно, в ближайшие два месяца, пока подозреваемые под арестом, фигурантов может стать больше, и эпизоды новые в деле появятся.