Нефтяной рынок изменился: почему старые танкеры стоят дороже новых

EADaily: подержанные супертанкеры стали стоить дороже новых судов

Рынок морских перевозок нефти столкнулся с необычной ситуацией: бывшие в эксплуатации супертанкеры начали продаваться по цене выше стоимости новых судов. Причиной стал высокий спрос на суда, способные быстро выйти на маршруты в условиях осложнения поставок из региона Персидского залива. Об этом сообщило EADaily.

Как пишет The Financial Times, стоимость подержанных танкеров класса VLCC, которые способны перевозить около двух миллионов баррелей нефти, резко выросла. Сделки с такими судами теперь заключаются за несколько дней, тогда как раньше переговоры могли занимать недели.

По данным издания, ставки фрахта на маршруте с Ближнего Востока в Азию достигли примерно 1,2 миллиона долларов в сутки. На этом фоне цены на подержанные VLCC превысили 100 миллионов долларов, а некоторые суда, построенные до 2016 года, продавались за 150 миллионов долларов и выше. При этом средняя стоимость нового супертанкера оценивается примерно в 135 миллионов долларов.

Глава CMB Tech Александр Саверис отметил, что рынок оказался в исключительной ситуации: покупатели готовы платить больше за возможность получить судно в короткие сроки. Одним из примеров стала продажа нового супертанкера греческой компанией Dynacom за 200 миллионов долларов с условием быстрой передачи.

По данным аналитиков, спрос на старые VLCC связан не только с ростом стоимости перевозок. Государственные нефтяные компании стран Ближнего Востока стремятся расширить собственный флот, а участники нефтяного рынка, включая трейдеров, также активно приобретают суда.

Сведения о крупных сделках подтверждают данные судового брокера Banchero Costa. В частности, супертанкер Pinios вместимостью около 306 тысяч тонн нефти был продан за 200 миллионов долларов. Еще несколько крупных судов сменили владельцев за суммы свыше 100 миллионов долларов.

Основными продавцами выступают греческие судовладельцы, которые располагают одним из крупнейших танкерных флотов в мире. При этом компании одновременно продают старые суда и размещают заказы на строительство новых.

По информации брокера, рост цен затронул и танкеры меньшего размера. Такие суда также стали востребованы на фоне изменений на рынке нефтяных перевозок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.