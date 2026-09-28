Нефтяной рынок изменился: почему старые танкеры стоят дороже новых

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 34 0

Покупатели готовы переплачивать за возможность получить судно в кратчайшие сроки.

Подержанные супертанкеры стали стоить дороже новых судов

Фото: www.globallookpress.com/K. Fitzmaurice-Brown

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

EADaily: подержанные супертанкеры стали стоить дороже новых судов

Рынок морских перевозок нефти столкнулся с необычной ситуацией: бывшие в эксплуатации супертанкеры начали продаваться по цене выше стоимости новых судов. Причиной стал высокий спрос на суда, способные быстро выйти на маршруты в условиях осложнения поставок из региона Персидского залива. Об этом сообщило EADaily.

Как пишет The Financial Times, стоимость подержанных танкеров класса VLCC, которые способны перевозить около двух миллионов баррелей нефти, резко выросла. Сделки с такими судами теперь заключаются за несколько дней, тогда как раньше переговоры могли занимать недели.

По данным издания, ставки фрахта на маршруте с Ближнего Востока в Азию достигли примерно 1,2 миллиона долларов в сутки. На этом фоне цены на подержанные VLCC превысили 100 миллионов долларов, а некоторые суда, построенные до 2016 года, продавались за 150 миллионов долларов и выше. При этом средняя стоимость нового супертанкера оценивается примерно в 135 миллионов долларов.

Глава CMB Tech Александр Саверис отметил, что рынок оказался в исключительной ситуации: покупатели готовы платить больше за возможность получить судно в короткие сроки. Одним из примеров стала продажа нового супертанкера греческой компанией Dynacom за 200 миллионов долларов с условием быстрой передачи.

По данным аналитиков, спрос на старые VLCC связан не только с ростом стоимости перевозок. Государственные нефтяные компании стран Ближнего Востока стремятся расширить собственный флот, а участники нефтяного рынка, включая трейдеров, также активно приобретают суда.

Сведения о крупных сделках подтверждают данные судового брокера Banchero Costa. В частности, супертанкер Pinios вместимостью около 306 тысяч тонн нефти был продан за 200 миллионов долларов. Еще несколько крупных судов сменили владельцев за суммы свыше 100 миллионов долларов.

Основными продавцами выступают греческие судовладельцы, которые располагают одним из крупнейших танкерных флотов в мире. При этом компании одновременно продают старые суда и размещают заказы на строительство новых.

По информации брокера, рост цен затронул и танкеры меньшего размера. Такие суда также стали востребованы на фоне изменений на рынке нефтяных перевозок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
84.34
-0.57 95.87
-1.02
Ножницы принесут перемены: лунный календарь стрижек на октябрь 2026 для з...

Последние новости

18:30
Ничего не связывает? Кто обязан платить кредит после развода
18:15
Лукашенко призвал белорусов заняться «избингом»
18:00
«Идеальный шторм»: как кризис среднего возраста проявляется у женщин
17:51
«Кредит» исчерпан: признаки потери доверия начальника к сотруднику
17:45
«Массовой безработицы не будет»: как выбрать профессию в эпоху ИИ
17:43
Путин назначил Дмитриева главой РФПИ еще на пять лет

Сейчас читают

Жить станет проще: в России увеличат прожиточный минимум и МРОТ
Старые супертанкеры расходятся как горячие пирожки: платят больше, чем за новые
Испугал родных: Максима Матвеева хотели отправить в больницу
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен