Как правильно проветривать квартиру зимой: простые правила

5-tv.ru: короткое интенсивное проветривание помогает сохранить тепло зимой

Зимой окна часто остаются закрытыми часами, чтобы сохранить тепло. Однако полностью отказываться от проветривания не стоит: в помещении постепенно накапливаются углекислый газ, влага и различные бытовые загрязнители, а воздух становится тяжелым и душным.

При этом долго держать окно приоткрытым тоже не лучший вариант. За это время успевают остыть стены, мебель и другие поверхности, а помещение теряет больше тепла. Гораздо эффективнее зимой ненадолго открыть окно полностью и быстро обновить воздух. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Почему зимой особенно важно проветривать квартиру

В холодное время года окна обычно закрыты, а отопление работает постоянно. В результате естественный воздухообмен может сокращаться.

Особенно быстро воздух становится душным в спальне после ночи или в комнате, где долго находятся несколько человек. Дополнительная влага появляется во время приготовления еды, сушки белья и других обычных домашних дел.

Регулярное проветривание помогает вывести из помещения избыточную влагу и заменить застоявшийся воздух свежим.

Как правильно открывать окна зимой

Для зимнего проветривания лучше использовать короткое интенсивное проветривание. Окно открывают широко на несколько минут, чтобы воздух успел быстро обновиться.

Если в квартире есть возможность создать сквозное проветривание, можно одновременно открыть окна в разных помещениях. Поток воздуха в этом случае проходит через квартиру быстрее.

Долго оставлять окно в режиме постоянного небольшого приоткрывания зимой обычно менее эффективно: помещение постепенно остывает, а полного обновления воздуха может не произойти.

Сколько времени проветривать квартиру

Универсального количества минут для любой квартиры нет. На продолжительность проветривания влияют температура на улице, площадь помещения, количество людей и интенсивность движения воздуха.

В сильный мороз обычно достаточно нескольких минут интенсивного проветривания. При более мягкой погоде окно можно держать открытым немного дольше.

Ориентироваться стоит не только на часы, но и на состояние помещения: если воздух снова стал свежим, окно можно закрыть.

Нужно ли выключать отопление

На время короткого проветривания радиаторы обычно не требуют специального отключения. Главное — не оставлять окно открытым надолго.

Если в квартире установлены термостатические клапаны, при необходимости можно временно уменьшить подачу тепла во время проветривания, но после закрытия окна вернуть обычную настройку.

Главная задача зимой — не выстудить помещение, а быстро обновить воздух.

Проветривание во время сна

Спальня особенно нуждается в свежем воздухе, поскольку ночью человек продолжает выделять углекислый газ и влагу.

Перед сном комнату можно хорошо проветрить, а утром повторить процедуру. Если температура позволяет, можно использовать режим микропроветривания, но при сильном холоде лучше коротко открыть окно полностью.

При этом не стоит создавать сильный сквозняк непосредственно рядом с кроватью.

Что делать, если окна запотевают

Конденсат на стеклах часто появляется из-за высокой влажности и разницы температур между воздухом в помещении и холодной поверхностью окна.

В такой ситуации проветривание особенно важно. Также стоит обратить внимание на сушку белья, приготовление пищи и работу вытяжки.

Если окна регулярно покрываются большим количеством влаги, а на откосах или стенах появляется плесень, одной смены воздуха может быть недостаточно — необходимо искать причину повышенной влажности.

Главные ошибки при зимнем проветривании

Одна из распространенных ошибок — полностью отказаться от свежего воздуха из-за холода. Вторая — держать окно открытым часами, постепенно охлаждая помещение.

Еще одна проблема — проветривать только одну комнату, когда остальные помещения также долго остаются закрытыми. Воздухообмен должен соответствовать реальной планировке квартиры и условиям в каждом помещении.

Зимой оптимальный подход — регулярно и ненадолго открывать окна, а не выбирать между постоянным холодом и полностью закрытой квартирой. Короткое интенсивное проветривание позволяет обновить воздух и при этом сохранить большую часть тепла.

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