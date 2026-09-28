Дело житейское: как проверить квитанцию ЖКХ и куда жаловаться

Юрист Лаврухин: тарифы ЖКХ утверждают региональные органы власти

Проверить правильность начислений за жилищно-коммунальные услуги можно только путем сверки квитанции с несколькими документами. Об этом Газета.ру рассказал юрист по ЖКХ Михаил Лаврухин.

Тарифы на поставку воды, тепла и электроэнергии утверждают региональные органы власти. А вот стоимость содержания дома и текущего ремонта — зона ответственности самих собственников: она фиксируется их решением и договором с управляющей организацией.

Чтобы проверить коммунальную строку, юрист советует найти официальный тариф на сайте регионального регулятора или в ГИС ЖКХ. Если данные расходятся, следует направить запрос в тарифный орган либо в местное управление ФАС. При этом важно помнить: итог в платежке складывается не только из тарифа, но и из фактического объема потребления.

С жилищными услугами иначе: единого государственного тарифа здесь нет. Плату за содержание, как правило, утверждает общее собрание собственников, рассматривая предложения УК. Такой размер действует не меньше года.

Проверить начисления помогут протокол собрания и договор управления. Сведения о выполненных работах УК обязана публиковать в ГИС ЖКХ, напомнил Лаврухин.

Если сумма не совпадает с утвержденной или изменена с нарушениями, собственник вправе подать жалобу в региональную государственную жилищную инспекцию. Решение собрания, принятое с процедурными ошибками, можно оспорить в суде. Срок на это — полгода с момента, когда собственник узнал или должен был узнать о таком решении.

Также при ущемлении прав потребителя юрист советует обращаться в Роспотребнадзор.

Ранее 5-tv.ru писал, имеет ли УК право попасть в квартиру без согласия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.