Тянет к партнеру или хочется сбежать: что тип привязанности говорит о вас

Тип привязанности может влиять на страх расставания и близости в отношениях

Одни люди спокойно относятся к тому, что партнер долго не отвечает на сообщения, другим уже через несколько часов начинает казаться, что отношения под угрозой. Кто-то легко подпускает близкого человека к себе, а кто-то, наоборот, начинает чувствовать себя некомфортно, когда отношения становятся слишком тесными.

Такие реакции могут быть связаны со стилем привязанности. Эксперты журнала Cosmopolitan разобрались того, как они влияют на отношения.

Суть типов привязанности

Концепция привязанностей описывает то, как человек формирует эмоциональные связи с другими людьми.

Теория привязанности была разработана психологами Джоном Боулби и Мэри Эйнсворт и предполагает, что ранний опыт общения с родителями или другими опекунами может влиять на отношения во взрослом возрасте.

Существует четыре основных типа привязанности: надежный, тревожный, избегающий и дезорганизованный. При этом определить человека только по одному типу не всегда возможно: с разными людьми он может чувствовать себя совершенно по-разному.

Как формируется тип привязанности

Большое значение имеет опыт раннего детства. По словам экспертов, чуткое и последовательное отношение родителей к потребностям ребенка может способствовать формированию доверия и ощущения безопасности. Напротив, непредсказуемая, пренебрежительная или жесткая забота способна вызывать тревогу и ощущение незащищенности.

Однако детство — не единственный фактор. На стиль отношений могут влиять и более поздний опыт, предыдущие романы и обстоятельства, в которых человек находится сейчас. Поэтому один и тот же человек может чувствовать себя уверенно с одним партнером и испытывать тревогу или желание дистанцироваться с другим.

Надежный тип привязанности

Людям с надежным типом обычно проще строить и поддерживать близкие отношения. Они ценят эмоциональную связь, но одновременно способны устанавливать границы и говорить о собственных потребностях.

Такой человек может самостоятельно справляться со своими эмоциями, но при необходимости спокойно обращаться к партнеру за поддержкой. Эксперты называют это взаимозависимостью: близость не отменяет самостоятельности каждого из партнеров.

Надежная привязанность может формироваться, когда взрослый последовательно находится рядом с ребенком и реагирует на его потребности.

Тревожный тип привязанности

При тревожном типе человек может сильно стремиться к близости, но одновременно бояться, что партнер его бросит или отвергнет.

Такому человеку бывает важно постоянно получать подтверждение чувств партнера. Однако даже получив поддержку, он может продолжать сомневаться в отношениях.

Эксперты также отмечают чрезмерную коммуникацию, стремление подстраиваться под партнера и сложности с прямым выражением собственных потребностей. В основе такого поведения может лежать страх остаться одному.

Тревожный тип привязанности связывают с непредсказуемым опытом в детстве. Если значимый взрослый то проявлял внимание, то становился эмоционально недоступным, у ребенка могло сформироваться ощущение нестабильности отношений.

Избегающий тип привязанности

Избегающий тип во многом противоположен тревожному. Человек может ценить самостоятельность и испытывать дискомфорт, когда отношения становятся слишком близкими.

При этом это не означает отсутствия потребности в любви или эмоциональной связи. По словам экспертов, желание близости может сохраняться, но страх уязвимости оказывается сильнее. В результате человек начинает отдаляться от партнера.

Еще одной особенностью может стать сложность с пониманием собственных эмоций. Если человеку трудно разобраться в своих чувствах, ему может быть непросто учитывать и эмоциональные переживания другого человека.

Формирование такого типа связывают с опытом эмоционально отстраненных или холодных опекунов. Если потребности ребенка регулярно оставались без внимания, он мог привыкнуть рассчитывать прежде всего на себя.

Дезорганизованный тип привязанности

Дезорганизованный тип также называют тревожно-избегающим. В этом случае человек может одновременно демонстрировать признаки двух противоположных стратегий.

С одной стороны, он боится, что его бросят, а с другой — стремится к максимальной независимости и может отталкивать близкого человека. Такое поведение может выглядеть как постоянное движение между желанием быть рядом и стремлением резко увеличить дистанцию.

Эксперты связывают дезорганизованный тип с крайне непредсказуемой средой и травмирующим опытом в детстве. Ребенок может одновременно искать близости и испытывать страх перед ней, что впоследствии отражается на отношениях во взрослом возрасте.

Можно ли изменить тип привязанности

Тип привязанности не обязательно остается неизменным на протяжении всей жизни. Понимание собственных реакций может стать первым шагом к тому, чтобы постепенно вырабатывать другие способы общения.

Эксперты рекомендуют обращать внимание на повторяющиеся модели поведения: например, постоянную потребность в подтверждении чувств, страх близости или привычку отстраняться в эмоционально сложных ситуациях.

Также может помочь работа со специалистом, особенно если человек хочет глубже разобраться в происхождении своих реакций и научиться по-другому выстраивать границы, выражать потребности и справляться с сильными эмоциями.

При этом знание своего типа привязанности не должно превращаться в жесткий ярлык. Это скорее способ лучше понять собственное поведение и отношения с окружающими. Сам стиль может зависеть от конкретного человека, жизненного опыта и обстоятельств, поэтому одна характеристика не обязательно описывает человека во всех его отношениях.

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