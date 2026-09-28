«Буду помогать»: Успенская о финансовых трудностях молодого возлюбленного дочери

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 699 0

Артистка считает, что нехватка денег не должна мешать паре строить планы на будущее.

Содержит ли Успенская свою дочь и ее жениха

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Успенская заявила о готовности помогать деньгами дочери и ее избраннику

Певица Любовь Успенская готова финансово поддерживать свою дочь Татьяну Плаксину и ее избранника Артема Москвина. Об этом артистка рассказала Общественной службе новостей.

«Я убеждена, что он способен на многое и будет зарабатывать большие деньги и обеспечивать Таню. Я тоже буду им помогать, поэтому не вижу никаких проблем для того, чтобы ребята стали молодоженами», — сказала Успенская.

Так артистка прокомментировала финансовые трудности молодого человека. Москвину иногда не хватало средств даже, чтобы приехать к возлюбленной.

При этом Успенская отметила, что Артем самостоятельно оплачивает учебу в МГУ. Кроме того, он участвует в продвижении творческих проектов Татьяны Плаксиной.

Пару не смущает разница в возрасте: Плаксина старше избранника на 14 лет. Несмотря на это, молодые люди строят совместные планы на будущее.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь вместе с возлюбленным живет в особняке Успенской. Артистка отмечала, что в четырехэтажном доме с 16 комнатами всем хватает места.

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