В Москве три женщины пытались продать новорожденного ребенка за 60 тысяч рублей

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 16

К «сделке» они подошли со всей ответственностью, даже расписку о получении денег составили.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; Telegram / skmoscowgsu; 5-tv.ru

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В Москве три женщины пытались продать новорожденную девочку за 60 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета (СК) РФ в своем Telegram-канале.

По данным следствия, 15 мая женщины 1977, 1984 и 1993 годов рождения встретились с «покупательницей» в одном из торговых центров на севере столицы. Последняя оказалась участницей так называемого оперативного эксперимента, она действовала в рамках розыскного мероприятия. Продавцам в качестве оплаты за «товар» были переданы упомянутые выше 60 тысяч, после чего сделка приостановилась.

«Непосредственно после составления соответствующих расписок о получении денежных средств и передачи ребенка данные женщины были задержаны сотрудниками правоохранительных органов… Жизни ребенка ничего не угрожает, он помещен в специализированное медицинское учреждение», — сказано в публикации СК.

Была ли девочка украдена или ее пытались продать члены семьи, не уточняется. По данному факту проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о случае в казанском детском саду, после которого мамы и папы боятся приводить своих детей в группы. Одна из воспитательниц, она же заведующая, выложила в родительский чат видео, на котором бьет свою маленькую подопечную.

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