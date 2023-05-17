В Москве три женщины пытались продать новорожденного ребенка за 60 тысяч рублей

В Москве три женщины пытались продать новорожденную девочку за 60 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета (СК) РФ в своем Telegram-канале.

По данным следствия, 15 мая женщины 1977, 1984 и 1993 годов рождения встретились с «покупательницей» в одном из торговых центров на севере столицы. Последняя оказалась участницей так называемого оперативного эксперимента, она действовала в рамках розыскного мероприятия. Продавцам в качестве оплаты за «товар» были переданы упомянутые выше 60 тысяч, после чего сделка приостановилась.

«Непосредственно после составления соответствующих расписок о получении денежных средств и передачи ребенка данные женщины были задержаны сотрудниками правоохранительных органов… Жизни ребенка ничего не угрожает, он помещен в специализированное медицинское учреждение», — сказано в публикации СК.

Была ли девочка украдена или ее пытались продать члены семьи, не уточняется. По данному факту проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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