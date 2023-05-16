В Казани воспитатель детсада ударила ребенка из-за кашля
Женщина уже признала вину перед родителями маленькой девочки.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger; 5-tv.ru
Кадры, которые вызывают волну негодования у любого адекватного человека, пришли из Казани. Воспитательница частного детского сада с размаха локтем ударила по голове маленькую девочку. Все произошло во время отчетных съемок занятий для родителей. Мама девочки была шокирована увиденным, и потребовала объяснений. Оказалось, что воспитательница разозлилась на малышку из-за того, что та… покашляла. Другие родители теперь боятся вести детей в сад.
«Покашлял ребенок, просто покашлял. Как он может контролировать свой кашель?» — рассказала одна из матерей воспитанников детского сада.
«Я так понимаю для себя, что это повторяется не первый раз. Дети периодически приходят с синяками, ссадинами. Но нам говорят то, что упал, ущипнули. Мы ведь не видим, мы отдаем в садик в надежде на то, что будет хорошее отношение», — отметила другая мама.
Самое удивительное, что видео в родительский чат выложила сама воспитательница, не увидев ничего предосудительного. Педагог — она же, как оказалось, заведующая и владелица сада, — уже признала, что действительно намеренно ударила ребенка. Она предложила семье денежную компенсацию, но родители девочки не собираются спускать все на тормозах. Они ждут результатов проверки, которую начала прокуратура.
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