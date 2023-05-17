Суд приговорил экс-президента Франции Саркози к году тюрьмы

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 37

Бывший французский лидер был обвинен в коррупции и торговле влиянием.

Суд приговорил экс-президента Франции Саркози к году тюрьмы

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Aurelien Morissard

Читайте нас в: Дзен Новости

Апелляционный суд Парижа приговорил бывшего главу Франции Николя Саркози к году лишения свободы. Об этом сообщило издание France 24.

Уточняется, что суд избрал экс-президенту наказание по «делу о прослушке». Однако в постановлении указано, что Саркози проведет срок отбывания наказания дома. Тюремную камеру ему заменит электронный браслет.

Адвокат бывшего французского президента Тьерри Эрзог и бывший судья Жильбер Азибер, которые проходят фигурантами по делу Николя Саркози, получили аналогичный приговор. Следующий год они также проведут в заключении. По данным следствия, адвокат, судья и сам Саркози были участниками трехстороннего «коррупционного договора».

В марте 2021 года Саркози был вынесен обвинительный приговор. Суд избрал для него меру наказания в виде двух лет лишения свободы условно, а также одного года под домашним арестом с электронным браслетом. Бывший президент обвиняется в коррупции и торговле влиянием с помощью тайной линии связи.

Ранее 5-tv.ru писал, что действующий президент франции Эммануэль Макрон тайно встретился с Саркози перед звонком главе РФ Владимиру Путину.

+21° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 33%
79.98
0.88 87.16
1.07
Собой владеть — все одолеть: китайский совет дня на среду, 17 мая

Последние новости

12:20
ФСБ задержала нескольких пособников «Хайят Тахрир аш-Шам»* в Забайкальском крае
12:16
Суд обязал Google вернуть РЕН ТВ доступ к девяти YouTube-каналам
12:16
«Личность, а не собственность»: почему вредно душить детей заботой
12:02
ФАС заявила о необходимости распространить параллельный импорт на все товары
12:00
«Неопределенный срок»: генерал США назвал причину затягивания наступления ВСУ
11:53
Путин принимает участие в подписании соглашения о создании ж/д дороги в Иране

Сейчас читают

Подполковник Иванников заявил о подготовке операции по захвату части Белоруссии Польшей и Литвой
Господи, помилуй: на могилах одиноких Вознесенской и Мягкова некому поставить памятники
Джо Байден назвал возможный дефолт разрушительным для экономики США
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023