Суд приговорил экс-президента Франции Саркози к году тюрьмы

Апелляционный суд Парижа приговорил бывшего главу Франции Николя Саркози к году лишения свободы. Об этом сообщило издание France 24.

Уточняется, что суд избрал экс-президенту наказание по «делу о прослушке». Однако в постановлении указано, что Саркози проведет срок отбывания наказания дома. Тюремную камеру ему заменит электронный браслет.

Адвокат бывшего французского президента Тьерри Эрзог и бывший судья Жильбер Азибер, которые проходят фигурантами по делу Николя Саркози, получили аналогичный приговор. Следующий год они также проведут в заключении. По данным следствия, адвокат, судья и сам Саркози были участниками трехстороннего «коррупционного договора».

В марте 2021 года Саркози был вынесен обвинительный приговор. Суд избрал для него меру наказания в виде двух лет лишения свободы условно, а также одного года под домашним арестом с электронным браслетом. Бывший президент обвиняется в коррупции и торговле влиянием с помощью тайной линии связи.

Ранее 5-tv.ru писал, что действующий президент франции Эммануэль Макрон тайно встретился с Саркози перед звонком главе РФ Владимиру Путину.