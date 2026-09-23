«Смерть не выбирает»: о чем писал Сергей Соседов в соцсетях перед уходом

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 554 0

Музыкальный критик скорбел по основателю группы «Поющие гитары» Евгению Броневицкому.

О чем писал Сергей Соседов в соцсетях перед уходом

Фото: legion-media/Persona Stars/053

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Последняя публикация Соседова была посвящена Евгению Броневицкому

Последняя публикация журналиста и музыкального критика Сергея Соседова в социальной сети была посвящена смерти одного из основателей коллектива «Поющие гитары» Евгения Броневицкого. Артист скончался 14 сентября на 82-м году жизни, предварительной причиной называлась пневмония.

Соседов рассказал, что был знаком с Броневицким по проекту «Суперстар», в котором участвовали «Поющие гитары». Музыкальный критик с теплотой вспоминал артиста и отмечал его интеллигентность, мягкость и профессиональное достоинство.

«Евгений Александрович — замечательный человек: очень жаль, что он ушел. Смерть, понятно, что не выбирает… 81 год — это и много, и не так много. Конечно, прожита огромная жизнь», — говорил Соседов.

По его словам, в ноябре коллектив собирался провести большой концерт в Санкт-Петербурге. Броневицкий готовился принять участие в программе, однако осуществить этот план не успел.

«Мотор отказал в полете… Очень и очень жаль. Концерт будет, но уже без него…» — отмечал музыкальный критик.

Соседов также назвал Броневицкого человеком петербургской культуры, который не жаловался на трудности и не проявлял капризов во время съемок.

«Интеллигентный, мягкий, тонкий, очень приятный. Он оставил самые приятные впечатления», — рассказывал журналист.

О смерти самого Сергея Соседова сообщил телеведущий Вадим Такменев. Информацию также подтвердил продюсер Сергей Дворцов.

По его последни постом в социальной сети Instagram* уже появились комментарии с соболезнованиями:

«Сергей… Как так… Наш любимый критик»;

«Теперь и хозяину страницы адресованы все комментарии»;

«Сергей, скажите, что вы живы»;

«Мои соболезнования!!! Сергей Соседов вы были одним из лучших музыкальных критиков! Вас будет не хватать. Пусть земля вам будет пухом»;

«А сегодня ушли вы… Как это возможно, очень грустно. Царствие небесное»;

«Покойтесь с миром, Сергей Васильевич…» — оставили комментарии подписчики Сергея Соседова.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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