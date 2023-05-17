«Оправдывает боль»: что на самом деле скрывается за ярким примирением Гуфа с женой

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Полина Трегубова
Полина Трегубова Эксклюзив 32

Психолог Зберовский: Гуф и его жена Юлия Королева находятся в созависимых отношениях

Фото, видео: Instagram* / yuliyakorolevaa; Личный архив Андрея Зберовского; 5-tv.ru

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Как бы семейные пары не жаловались, всегда есть что-то, что покрывает и компенсирует неблагополучные моменты.

Размолвка Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов. — Прим. ред.) и его супруги Юлии Королевой была недолгой. После жестокого поступка со стороны рэпера, пара хотела развестись, но до этого дело так и не дошло. Музыкант решил романтично извиниться перед женой, выкупив огромный экран в центре Москвы, через который признался в любви. Девушка тут же «растаяла» и простила мужа. Психолог и доктор культурологии Андрей Зберовский рассказал в комментарии 5-tv.ru, говорит ли такой поступок о неуважении к себе.

Эксперт пояснил, что в психологии есть такое понятие как созависимые отношения. Это отношения, где оба человека могут понимать неправильность своего поведения и поведения партнера. Но, при этом, они эмоционально оказываются настолько близки друг другу, что не могут расстаться. Причем, даже если понимают, что отношения деструктивные, токсичные.

Психолог рассказывает, что часто сталкивается с подобными случаями, похожими на то, что произошло в семье рэпера Гуфа и его жены Юлии Королевой. Нередко случается, что в семье систематически наблюдаются пьянки, драки, измены, но, при этом, и регулярные расставания и примирения. Тогда психологи понимают, что этим людям на самом деле хорошо вместе, как бы они не жаловались окружающим, как бы не говорили, что им плохо.

Очевидно, что таке пары, как Гуф и Королева, просто удовлетворяют какие-то свои потребности: кто-то получает желанную популярность, кто-то — деньги, а кто-то — простое человеческое внимание и заботу.

«В этих отношениях есть что-то, что компенсирует и оправдывает боль. Есть какая-то кнопка, которая покрывает дискомфорт и проблемы, которые есть. Ведь, как бы пары не жаловались, как бы не расстраивались, всегда есть то, что покрывает и компенсирует эти неблагополучные моменты развития отношений», — добавляет специалист.

Поэтому у Юлии Королевой определенно есть что-то, что держит ее в отношениях, где она является жертвой. Психолог уверен, что найти выход можно даже из такой эмоциональной зависимости и вернуть былую любовь.

Ранее в беседе с 5-tv.ru психолог Наталья Панфилова объяснила, почему Гуф доводит свою жену до истерики и слез.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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