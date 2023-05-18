Млечный путь: IVAN — о семье, любви, карьере и любимой Гусенице из шоу «Маска»

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 10 464

В жизни певца и музыканта Александра Иванова за последний год произошло сразу много событий — свадьба, рождение дочери и новый взлет.

Фото, видео: Личный архив IVAN; 5-tv.ru

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Певец и музыкант Александр Иванов, более известный публике, как IVAN, ворвался на российскую эстраду несколько лет назад. Его участие в музыкальном конкурсе «Евровидение» от Белоруссии в 2016 году запомнилось всем не только волками и этникой, но и фантастическим голосом с завораживающей хрипотцой.

Яркой страницей в биографии IVAN было участие в различных шоу — «Битва хоров», «Главная сцена», но самым экспериментальной стала «Маска», где музыкант предстал в образе Гусеницы. И это не только потому, что приходилось часами выплясывать в огромной ростовой кукле. Его маленькое сокровище, долгожданная доченька родилась во время съемок телепроекта.

«И никакого нет смысла в этой жизни, кроме любви! 18 марта 2023 состоялась премьера самого главного нашего с Сашей спектакля высшей ценности!!!» — написала его супруга Алина Сухоруких.

Съемочная группа сайта 5-tv.ru побывала в святая-святых — в музыкальной студии, где автор и ведущая Светлана Шевченко расспросила IVAN не только о том, как он шел к славе, но и о страхах проигрыша, начале карьеры, роли брата в его жизни. Кроме того певец вспомнил, как волновался на съемках обнаженным с волком для «Евровидения» и почему пропал на несколько лет, дружбе и работе с Виктором Дробышем и Николаем Носковым, а также, как встретил главную любовь своей жизни и целый год искал повода сделать ей предложение, кого на свадьбе укусил питон и как его изменило рождении дочери.

Об этом и не только смотрите в видеоверсии интервью, а также в последующих новостях на сайте 5-tv.ru.

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