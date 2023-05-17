На Украине сообщили о взрывах в Одессе

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 116

Накануне воздушную тревогу объявили в Одесской, Николаевской и подконтрольных киевскому режиму частях Харьковской и Херсонской областей.

На Украине сообщили о взрывах в Одессе

Фото: www.globallookpress.com / Peter Seyfferth

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Тема:
Спецоперация

В ряде украинских СМИ сообщили, что в Одессе поздно вечером 17 мая прогремели взрывы. Об этом пишут, в том числе, издания «Страна.ua» и Klymenko Time. По данным последнего, было слышно несколько громких хлопков.

Местные власти пока не комментировали эту информацию. Минобороны РФ, в свою очередь, также не сообщали об ударах по военным объектам Украины в Одесской области.

Ранее в этот день воздушная тревога была объявлена в Одесской, Николаевской и подконтрольных киевскому режиму частях Харьковской и Херсонской областей.

Накануне на территории всей страны также была объявлена воздушная тревога. Сообщалось, что звуки взрывов раздавались в Киеве. Также 16 мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российский гиперзвуковой комплект «Кинжал» поразил зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot американского производства в украинской столице.

В США заявили, что Россия поразила важные и уязвимые объекты ВСУ под Киевом

Спецоперация РФ по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились к Москве за помощью после очередной атаки киевского режима на линиях соприкосновения. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. В сентябре 2022-го по результатам референдумов новыми субъектами России стали четыре освобожденных от националистов региона — ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.

Удары по критическим объектам украинской инфраструктуры наносятся с 10 октября прошлого года в ответ на теракты, организованные киевским режимом на территории РФ. Таким, например, как взрыв на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему американский Patriot проиграл противовоздушный бой в Киеве.

Тема:
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