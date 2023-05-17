В США заявили, что Россия поразила важные и уязвимые объекты ВСУ под Киевом
Экс-советник Пентагона Макгрегор: РФ уничтожила важные и уязвимые цели ВСУ под Киевом
Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Ivanov / TV Zvezda
В ночь с понедельника на вторник армия РФ уничтожила дивизион установок ЗРК Patriot.
Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Россия ракетными ударами уничтожила важные и уязвимые объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Киевом.
Он указал, что об этом свидетельствуют кадры, распространившиеся в Сети, на которых были видны сильные взрывы. Объекты были «разнесены в пух и прах». Это говорит о высококачественной работе российской разведки, подчеркнул эксперт.
«Русские точно знают местонахождение всего новоприбывшего вооружения, места концентрации бронетехники из Германии, США, Великобритании — и уничтожают задолго до того, как это попадает непосредственно на поле боя», — отметил Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted.
Полковник указал, что почти все удары российской армии были нанесены по складам хранения боеприпасов ВСУ, где хранились в том числе крылатые ракеты Storm Shadow и зенитные комплексы Patriot.
Ранее в Минобороны России сообщили, что в Киеве в результате российского ракетного удара в ночь с понедельника на вторник был уничтожен дивизион установок ЗРК Patriot.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ применяют тактику кочующих огневых средств в зоне спецоперации.
- 17 мая
- Военкор «Известий» разоблачила фейки ВСУ об островах под Херсоном
- 17 мая
- ВСУ применяют тактику кочующих огневых средств в зоне спецоперации
- 17 мая
- Противник бежит: десантники ВС РФ разгромили опорный пункт ВСУ
- 17 мая
- Минобороны: ВС РФ ракетным ударом уничтожили дивизион установок ЗРК Patriot
- 17 мая
- «Друг от друга — никуда»: четыре брата-артиллериста служат в зоне СВО
- 17 мая
- «Не прямо сейчас»: Минобороны Великобритании о вступлении Украины в НАТО
- 17 мая
- Александр Скляр посетил московский пункт отбора на службу по контракту
- 17 мая
- Сокрушительный удар: российские войска разнесли опорные пункты ВСУ
- 17 мая
- Мучила и оскверняла: раскрыта личность снайперши, ликвидированной в Артемовске
- 17 мая
- «Сломала хребет генералам НАТО»: как действует тактика России на Украине
Читайте также
33%
0.78 87.57
0.41
Нашли ошибку?