В США заявили, что Россия поразила важные и уязвимые объекты ВСУ под Киевом

В ночь с понедельника на вторник армия РФ уничтожила дивизион установок ЗРК Patriot.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Россия ракетными ударами уничтожила важные и уязвимые объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Киевом.

Он указал, что об этом свидетельствуют кадры, распространившиеся в Сети, на которых были видны сильные взрывы. Объекты были «разнесены в пух и прах». Это говорит о высококачественной работе российской разведки, подчеркнул эксперт.

«Русские точно знают местонахождение всего новоприбывшего вооружения, места концентрации бронетехники из Германии, США, Великобритании — и уничтожают задолго до того, как это попадает непосредственно на поле боя», — отметил Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted.

Полковник указал, что почти все удары российской армии были нанесены по складам хранения боеприпасов ВСУ, где хранились в том числе крылатые ракеты Storm Shadow и зенитные комплексы Patriot.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в Киеве в результате российского ракетного удара в ночь с понедельника на вторник был уничтожен дивизион установок ЗРК Patriot.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ применяют тактику кочующих огневых средств в зоне спецоперации.