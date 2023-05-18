Остались без документов: что происходит в Свердловской области из-за пожаров

Вопрос держит на контроле президент России Владимир Путин.

В Свердловской области уже приступают к восстановительным работам — огонь там оставил без крыши над головой тысячи людей.

В одном только поселке Сосьва планируют построить десятки новых домов. Но куда большая проблема сейчас — это люди, оставшиеся без каких-либо документов — некоторые даже не могут доказать, что их дом сгорел. Корреспондент Кирилл Солодков продолжит.

Работа в поселке Сосьва кипит. На нескольких участках земли уже разработаны котлованы, где-то смонтирован фундамент, а на этой площадке строители приступили к монтажу стен.

Грузовые машины постоянно подвозят новые строительные материалы. Именно здесь построят одну многоэтажку и несколько индивидуальных модульных домов, всего же их планируют возвести 63.

Жилья требуется много, огнем была охвачена значительная часть поселка. У жителей фактически сгорело все имущество.

От пожара пострадали не только частные дома, но и несколько многоквартирных. Отдельные помещения выгорели полностью, все вещи, отделка — за исключением разве что металла и керамики — превратились в буквальном смысле в пыль.

Части пострадавших зданий предстоит пройти оценку специалистов, чтобы понять — возможно ли какое-то восстановление. Одна из основных проблем сейчас — отсутствие каких-либо документов, возникают и сложности с оформление разных выплат.

Так, один из местных жителей пожаловался, что его семье отказали в выплате на основании того, что та не проживала в возводимом доме. Решение стараются найти для каждой проблемы. Это уже поселок Таежный.

Туда поступает множество гуманитарной помощи, также идет большая стройка. После общения с людьми о мерах поддержки и процессе восстановления жилого фонда губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил президенту России Владимиру Путину.

«Были развернуты „ПВРы“, в сжатые сроки возобновлено электро- и водоснабжение. В настоящее время по всем пострадавшим семьям разработан индивидуальный паспорт, в котором содержится полная информация о потребностях граждан», — сказал Куйвашев.

Работа с пострадавшими продолжается и в Курганской области, некоторые уже получили сертификаты на приобретение жилья. Площадь рассчитывается по количеству членов семьи.

Если человек живет один — ему положено помещение площадью не меньше 33-х квадратных метров, для двух — уже 42 и так по возрастанию. Все вопросы с жильем для пострадавших по указанию Путина должны быть решены до наступления холодов. Следующий доклад о положении дел глава государства ждет 1 сентября.