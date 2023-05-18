В пяти регионах России проходят обыски у соратников Ильи Пономарева*

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 94

Силовики пришли к двум членам партии «Яблоко» и кандидату от КПРФ на выборы депутатов Госдумы VIII созыва.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

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Сотрудники оперативных органов обыскивают дома последователей оппозиционера Ильи Пономарева* в пяти российских регионах. В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры.

Известно, что силовики наведались к членам партии «Яблоко» Галине Фильченко и Нодари Хананашвили, а также к доценту МГУ Михаилу Лобанову — кандидату от КПРФ на выборы депутатов Госдумы VIII созыва.

Все они являются сотрудниками организации «Съезд народных депутатов»**, которую создал Пономарев в 2022 году в Польше. Как сообщили ранее в Генпрокуратуре, главной установкой в этом сообществе является «насильственный захват власти в России».

К слову, ранее появилась информация об обысках в квартирах бывших работников ликвидированного «Мемориала»***. Оперативно-обысковые мероприятия проходили по делу о реабилитации нацизма.

Также недавно 5-tv.ru сообщал о крупномасштабных обысках в здании ФТС России.

* — Признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов

** — Организация признана нежелательной на территории РФ

*** — Международное историко-просветительское общество «Мемориал» включено Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, и ликвидировано по решению Верховного суда

В пяти регионах России проходят обыски у соратников Ильи Пономарева*

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Фото: 5-tv.ru

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Фото: 5-tv.ru

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