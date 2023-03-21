У экс-сотрудников ликвидированного «Мемориала»* проводятся обыски

Следователи проводят обыски в квартирах бывших сотрудников ликвидированного «Мемориала»*. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры с места событий. Известно, что обыски проходят по делу о реабилитации нацизма.

По предварительной информации, Следственный комитет РФ проводит обыски у экс-председателя «Мемориала»* Яна Рачинского, экс-председателя совета «Мемориала»* Олега Орлова, зампредседателя совета Никиты Петрова и других сотрудников.

Дело о реабилитации нацизма в отношении сотрудников «Мемориала»* было возбуждено в начале марта. Помимо распространения фейков о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, сотрудники организации публично пренебрегли собственным уставом. Таким образом сотрудники пытались оправдать тех, кто сотрудничали с фашистами во время войны.

«Мемориал»* и все его структурные организации ликвидировали в конце 2022 года по решению Верховного суда России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинский легион «Свобода России»** признан террористическим в РФ.

* — Международное историко-просветительское общество «Мемориал» включено Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, и ликвидировано.

** — признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.