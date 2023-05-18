«Есть улучшения»: новые подробности о состоянии 88-летнего Глеба Панфилова

Недавно госпитализированного режиссера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

В состоянии госпитализированного Глеба Панфилова не наблюдается отрицательной динамики. Как стало известно 5-tv.ru, режиссер находится в сознании.

«Есть небольшие улучшения», — рассказал источник.

Однако Панфилов все еще подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи обнаружили у него воспаление легких на фоне инсульта, с которым режиссер был госпитализирован изначально. Помимо прочего, есть подозрения о нарушении мозгового кровообращения, но подтверждений не поступало. Ранее источник сообщал, что состояние режиссера стабильно тяжелое.

Недавно директор театра Ленком Марк Варшавер сообщал, что Панфилов все понимает и даже может писать от руки, а также узнает людей и общается с сыном, который прибыл в НИИ скорой помощи имени Склифосовского сразу после его госпитализации.

В последнее время режиссер не жаловался на здоровье, но серьезно подкосить его могла недавняя кончина Инны Чуриковой, любимой жены режиссера, с которой он прожил много лет. Актрисе было 79 лет, Панфилову сейчас — 88.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Евгений Петросян впервые вышел в свет после госпитализации.