Уже не попасть: что происходит с отелями на юге России

При этом интересные возможности для отдыха есть в Крыму.

Во многие отели Краснодарского края этим летом уже не попасть — на июнь–июль там забронированы почти все номера. Об этом рассказали в Российском союзе туриндустрии.

Особый спрос на семейные гостиницы — четыре и пять звезд. Самая высокая загрузка — в центре Сочи, Адлере, поселке городского типа Сириус.

А вот возможность найти место где-нибудь в Лазаревском, Геленджике, Анапе - небольшая, но пока еще есть. Ажиотаж во многом связан с тем, что отдых в Турции подорожал на 40, а где-то и на 70 процентов.

Это сподвигло многих россиян выбирать наши курорты. Хотя в Крыму пока не все так оптимистично. На лето гостиницы забронированы на треть.

Во многом это связано с закрытием аэропорта Симферополя. Но, как заявили власти республики, туристы, которые приедут на полуостров, только выиграют, ведь отели готовы снижать цены.