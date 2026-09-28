Лукашенко призвал белорусов заняться «избингом»

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 24 0

Белорусский лидер предложил благоустраивать пустующие дома и земельные участки в деревнях и их использовать для жизни, отдыха и сельского туризма.

Лукашенко призвал белорусов покупать пустующие дома в селах

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

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Лукашенко призвал белорусов покупать пустующие дома и земельные участки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал жителей страны обратить внимание на пустующие дома и земельные участки в сельской местности. Об этом он заявил во время согласования назначений руководителей местных органов власти. Об этом сообщил корреспондент БелТА.

Глава государства отметил, что в стране остается много заброшенных усадеб, которые можно привести в порядок и использовать для жизни или отдыха.

«Не забывайте все-таки наших людей поворачивать лицом к селу. <…> Люди добрые, вы посмотрите, сколько пустующих усадеб. Худо-бедно к ним можно подъехать, даже на хутора. У каждого белоруса должен быть такой участок», — сказал Лукашенко.

По его словам, после благоустройства такие территории могут значительно вырасти в цене. Президент также призвал жителей ухаживать за землей, создавать сады и сохранять связь с природой.

Лукашенко отдельно упомянул набирающее популярность направление сельского туризма — «избинг». По его словам, это движение связано с покупкой традиционных деревянных домов и отдыхом в деревенской атмосфере.

«Избу покупают какую-то, 40–50 соток. Беларусь — развитая страна, логистика прекрасная, дороги везде есть. Можно на любую трассу выехать», — отметил президент.

Он подчеркнул, что отдых в сельской местности может стать частью воспитания детей, которые, по его словам, много времени проводят с гаджетами. Также Лукашенко обратил внимание, что небольшие земельные участки возле крупных предприятий часто остаются необработанными, хотя жители могли бы вернуть их в хозяйственный оборот.

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