Католический христианский садик называет подарки на день мамы и папы, оскорблением тех, кто не может определиться с родительской ролью.

Благополучную и стремительно развивающуюся Германию спешат покинуть жители России. А все из-за того, что страна встала на путь повсеместного внедрения «толерантности», выходящей за рамки разумного. Об этом депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт рассказал ИА SM-News.

Сейчас немецкие власти ведут работу по гармонизации миграционного законодательства для облегчения перемещения российских граждан. Такая же работа по оказания помощи соотечественникам проводится и российскими властями.

Так почему же такая благополучная страна столкнулась с проблемами активной миграции и почему россияне в спешке бегут из страны? Одна из причин — тотальная толерантность в самых неуместных ситуациях. Гердт рассказал, что в одном из детских садов Германии отменили подарки «папам и мамам».

«Мы обидим тех, кто не может понять, теперь он папа или мама. Поэтому мы решили, что эти подарки делать не будем», — сказано в письме от руководства дошкольного учреждения.

По мнению политика, реалии «толерантной» Германии абсолютно абсурдны, поэтому понять тех, кто стремительно покидает страну можно и даже нужно. Такое письмо Вальдемар Гердт назвал «натуральным маразмом».

«Вы понимаете, до чего мы здесь дожили, и почему люди уезжают. И будут уезжать. И слава Богу, что уезжают. И чтобы Россия, действительно, стала ковчегом для тех людей, которые будут формировать будущее человечества», — заключил политик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как толерантность в США привела к массовым погромам на улицах.