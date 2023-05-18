Записывает компромат: мать Кафельниковой обвинила зятя в жестокости

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Полина Долгова
Полина Долгова 49

Мать Кафельниковой заявила, что муж модели записывает на нее компромат

Записывает компромат: мать Кафельниковой обвинила зятя в жестокости

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Среди претензий — постоянные скандалы в семье модели.

Мать модели Алеси Кафельниковой Мария Тишкова решила раскрыть неприятные подробности семейной жизни дочери.

Известно, что 24-летняя звезда состоит в официальном браке с предпринимателем Георгием Петришиным. Как утверждает Тишкова, он постоянно устраивает жене скандалы, записывает на нее компромат и затем показывает материалы «нужным людям».

«Я чувствую, что мои финансовые обстоятельства и большое расстояние просто удерживают меня от того, чтобы кинуться на помощь», — написала она в социальных сетях.

При этом мать знаменитости задалась вопросом, почему супруг дочери так жесток по отношению к ней.

«Иногда таким образом люди просят, чтобы им помогли остановиться, иначе они не могут контролировать сами себя», — предположила женщина.

О романе Кафельниковой и Петришина стало известно осенью 2020 года. Тогда модель опубликовала в соцсетях первую совместную фотографию с возлюбленным, сделанную во время поездки в Париж.

В конце мая 2021 года звезда показала снимок со свадьбы, на котором были видны платье невесты и букет.

«Теперь я точно знаю, что чувствовала Золушка Уолта Диснея, когда нашла своего принца», — подписала она пост.

От Петришина Кафельникова родила дочь — Киару. Малышке родители стараются уделять максимум внимания, несмотря на свой плотный график.

Муж Кафельниковой — известный ловелас, который в разные периоды жизни встречался с Ритой Дакотой, Викторией Дайнеко, Анастасией Задорожной и многими другими.

Но самые известные его отношения — это два романа с актрисой Светланой Ходченковой. Оба закончились расставанием.

Ранее 5-tv.ru писал, что размолвка рэпера Гуфа и его супруги Юлии Королевой была недолгой. После жестокого поступка со стороны исполнителя пара хотела развестись, но до этого дело так и не дошло. Психолог Андрей Зберовский в беседе с 5-tv.ru рассказал, что кроется за нездоровыми отношениями знаменитой пары.

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