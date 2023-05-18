«Ничего страшного»: в МГУ сумели локализовать распространение кори

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 18

В МГУ локализовали распространение кори

«Ничего страшного»: в МГУ сумели локализовать распространение кори

Фото: www.globallookpress.com / Gustavo Valiente

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Было три случая подозрения на заболевание, однако один из них не подтвердился.

Ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий сообщил, что в вузе удалось локализовать ситуацию с распространением кори. Об этом он рассказал в интервью агентству РИА Новости.

«Мы локализовали, ничего страшного», — заявил ректор.

По словам Садовничего, были приняты все необходимые меры для борьбы с распространением инфекционного заболевания. Он уточнил, что среди сотрудников и студентов было подтверждено лишь два случая заболевания. Их число не увеличивается.

Ранее в Миноборнауки рекомендовали российским вузам не допускать на занятия студентов с признаками ОРВИ и кори. Ведомство также рекомендовало ограничить от посещения занятий людей с высыпаниями на кожных покровах. Министерство совместно с Роспотребнадзором разработало методические правила профилактики заболевания в зданиях учебных заведений и общежитиях.

Ранее 5-tv.ru писал, что ученые определили доминирующий в России генотип вируса кори.

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