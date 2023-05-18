«Проблем никогда не было»: МИД РФ о якобы застрявших судах в портах Украины

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 41

МИД: Россия никогда не препятствовала выходу турецких кораблей из украинских портов

«Проблем никогда не было»: МИД РФ о якобы застрявших судах в портах Украины

Фото: © РИА Новости / Бурджу Окутан

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Трудности возникали именно с украинской стороны, отметили в ведомстве.

Российская сторона никогда не препятствовала выходу кораблей Турции, заблокированных в портах Украины. Об этом сообщает МИД РФ.

«Российская сторона изначально готова были содействовать обеспечению их мирного прохода в черноморских водах. Проблемы, как и ранее, возникли с украинской стороны», — говорится в сообщении.

До этого в СМИ появились высказывания министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который заявил, что получил от главы российского дипведомства Сергея Лаврова уведомление о разрешении «на выход из портов Украины шести турецких судов, „застрявших“ там с начала проведения Россией специальной военной операции (СВО)».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 17 мая сообщил о продлении зерновой сделки на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами подтвердил это и отметил, что на переговорах в Турции удалось достичь «относительного результата».

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему Чавушоглу не считает беспочвенными претензии РФ к реализации зерновой сделки.

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