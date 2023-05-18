«В поисках любви»: как выявить афериста при онлайн-знакомствах

Документальный фильм расскажет о правилах безопасного дейтинга в интернете.

Новый документальный фильм под названием «В поисках любви» выпустило издание KP.RU. Журналисты собрали в нем четыре истории, чтобы показать, чем могут закончиться знакомства в сети.

Первая история расскажет о девушке по имени Дарья, которая познакомилась с молодым человеком, когда ездила в Непал. В итоге они начали жить вместе. Но, когда до церемонии бракосочетания осталось всего несколько дней, она узнала о многочисленных долгах жениха.

Второй сюжет повествует о Надежде, которая встретила парня Владимира в одной из социальных сетей. Пара стала встречаться, но потом девушка узнала, что ее избранник женат.

В итоге она решила разорвать с ним отношения. Но тот, как уточняется, не собирался расставаться просто так.

При этом в третьем эпизоде речь пойдет о том, как анонимного пользователя «развели» в интернете на интимное видео и затем шантажировали этим.

Антон из последнего рассказа поделился историей, как начал общаться с Яной в приложении для знакомств, а также раскрыл, как это изменило его жизнь. В фильме есть и советы психолога о том, как распознать брачного афериста и как вести себя с преследователями и шантажистами.

Ранее 5-tv.ru писал, почему сталкеры преследуют своих жертв.